【本報訊】特首林鄭月娥曾多次聲稱政府重視住屋問題，現在卻有地也不建民房，將過渡屋用地拱手奉獻。有基層組織慨嘆近市區的過渡性房屋「一房難求」，政府卻以國安為由收回土地，漠視基層需要，市民「永遠都係輸家」。

林鄭月娥曾就住屋問題多次發表豪言壯語，她2017年在《施政報告》提出過渡性房屋建議，稱政府將協助由民間主導的短期措施，增加過渡性房屋供應，紓緩輪候公屋家庭的生活困難，認為措施充份展示政府解決問題的決心。她其後在2018年扶貧委員會高峯會強調，房屋政策的扶貧效果比其他援助更重要，會全力增加房屋供應。

林鄭2019年又於《施政報告》指，要讓每個香港人不再需要為住屋問題費煞思量，可以在香港建立一個屬於自己的家，政府要對房屋需求作更有力回應，包括加快興建公屋等。她本月接受新華社專訪時更揚言，不會放過每個覓地方法。

質疑為何不選棕地

豪言過後，可以興建住屋的土地卻批予國安公署設立辦公室。關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成對此十分失望，表示對政府決定「好有保留」。他質疑，近市區的過渡性房屋土地稀少，不理解為何政府要選擇上述用地，「你可以揀新界棕地去做啫，再唔係用酒店囉，點解要郁呢啲起樓嘅地？」