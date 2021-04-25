曾參與籌組「香港公民議政平台」工作的中文大學學生會前會長周竪峰在社交網站表示，因初選案中，民主動力幕後工作人員亦被捕，「對我來說猶如敲起了極大的一響警鐘」，故他已於上月25日離港，並透露在初選案提訊期間，收到一名「中國背景的人」透過中間人邀約會面，明言商談公民議政平台事宜，暗示要他「篤灰自保」。周坦言，倘若被告，沒有信心能保持尊嚴、貫徹信念，不投降、不乞求，故懦夫地選擇離開。

香港多名民主派人士在《國安法》通過後離港，曾擔任「香港公民議政平台」籌委會秘書的中文大學學生會前會長周竪峰，今日在社交網站發文Facebook表示，自己於上月15日結婚，25日已離港，如今人在加拿大。

周同時轉載他接受《獨媒》的專訪，文中透露他前年有份於7月1日佔領立法會，事後曾短暫逃往日本避風頭，但兩周後便回港。他在帖文中透露離港前的想法，稱自己4年前卸任中大學生會會長後，專心議員助理和文字工作，即使深明極權之下無人能倖免，「我又從不收口，終有一日會拉到我」，但相信「冇咁快」。

直至初選一案，面對民主動力幕後工作人員也不能倖免，對他而言是敲響警鐘，「如果坐喺被告席既（嘅）係我，我又究竟會點樣抉擇？為左（咗）尊嚴而捨棄自由？定係為左（咗）自由而捨棄尊嚴？」

若被控告沒信心保持尊嚴貫徹信念

他更透露，在初選案提訊期間收到一名中國背景人士透過中間人邀約，稱要談香港公民議政平台事宜，暗示掌握情報，「如我想安全便要篤灰自保」。

周稱，沒有赴會，但反思「如果下一個真的到我，我到底想要入去坐，還是要離開香港？」他引述受訪文章中自己的回答，稱自己若被控告，沒有信心能保持尊嚴、貫徹信念，不投降、不乞求，故懦夫地選擇離開，「都唔想去面臨一個咁樣嘅挑戰。」

平台從未正式生效 區議員認為冇違法

曾有份參與公民議政平台籌委會的油尖旺區議員林兆彬接受查詢時表示，民政事務局局長徐英偉曾打開口牌指該平台為非法平台，「雖然噏唔出犯咩法」，但他強調該平台未出台已解散，事前亦僅為討論民生事項，不認為有違法之處，他對周離港一事並不知情，對方亦未有透露過有中間人接觸一事，林坦言會尊重選擇離開的人，「好多普通市民都移民」。

另一有份參與平台工作的離島區議員兼18區民主派聯絡會議前召集人梁國豪亦強調，平台未曾生效過，本身籌組的目的亦僅關注全港性民生議題，「從來都唔會有犯法嘅事」。他稱，按照現有法律，不認為自己有違法並被告的風險，強調政府需要有足夠法律依據行事。

「香港公民議政平台」由多名區議員聯合發起、擬於去年除夕宣佈成立，惟在去年12月下旬，中聯辦喉舌《文匯報》及《大公報》刊出多篇文章，針對平台為「非法攬炒平台」，民政事務局局長徐英偉亦直指「平台」屬非法的理據充分，至少3名籌委於聖誕節同時退出，包括公民黨劉珈汶、民主黨韓俊賢及周曉嵐，最終議政平台籌委會在去年12月31日表示，由於不可能實現團結不同勢力，以及超越黨派成見的初衷，立即終止「香港公民議政平台」籌備工作，並即日解散籌委會。

周竪峰透露曾在2019年7.1進入立法會，事後一度到日本避風頭。根據資料，多人涉嫌在當日闖入立法會會議廳，被控參與暴動等罪，包括藝人王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐，以及涉及初選案還押中的劉穎匡和鄒家成等14人，案中其中4名被告包括劉穎匡、范俊文、鄒家成及林錦均，預計今年6月24日就控罪答辯，而案件排期2023年5月29日起開審，預計審訊44日。

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