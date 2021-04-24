有曾關注香港人權問題的台灣教會「台灣基督教長老會」官方網站（http://www.pct.org.tw/），周六（24日）被香港用戶發現無法正常登入。《蘋果》實測後亦發現，用戶無法以手提或電腦正常載入該網，惟必須使用VPN（虛擬私人網絡）方能成功。對於是否有政府部門再出手封網，警方與保安局僅以不評論任何揣測回覆。

有讀者向《蘋果》透露，發現過往載入暢通無阻的台灣教會「台灣基督教長老會」官方網站，同一連結過往暢通無阻，周六則突然無法載入，並顯示「找不到伺服器」或「無法連上這個網站」等結果。《蘋果》遂向警方及保安局等查詢，事件是否牽涉網站封鎖、干犯《國安法》或網站封鎖行動等，警方與保安局分別迅速回覆指「對任何揣測不作評論」。

該教會牧師曾被黨媒指控出錢支援香港示威

「台灣基督教長老會」為台灣教會網站，但該會同時亦十分關注人權民主議題，包括台灣主權、香港流亡人士等。翻查《蘋果新聞網》報道，該教會曾發表名為「堅守台灣的主權與尊嚴」聲明，表明期望政府或民間建立「民主防衛機制」，以防「中國利用台灣的民主機制破壞台灣民主」，又呼籲要參與國際組織，「建立新而獨立的國家」等。另有黨媒《大公報》亦曾指控該會的濟南教會主任牧師黃春生，曾有份協助香港被控抗爭者「著草」，更指黃與已故台灣前總統李登輝關係密切，有份出錢支援香港示威等。惟黃早已怒斥事件是「紅媒作文比賽啊！亂寫。」

今次封網情況與今年1月一個名為「香港編年史」的網站情況類似。有指因「香港編年史」內，載有大量警務人員及親建制者的個人資料，故遭警方國家安全處引用《港區國安法》第43條封鎖，為港府的首次封網行動。「香港編年史」其後亦有自行刊登回應，指「有理由相信香港的網絡供應商，主動封鎖本站內容，而當中或涉及政府部門的要求或合作。」

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