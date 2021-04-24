【本報訊】今日是銅鑼灣書店在台重開一周年，也是店長林榮基因港府擬修訂《逃犯條例》移居台灣兩周年的日子。林在周年前夕對本報表示，現在書店每月要虧蝕近三萬元新台幣（下同，約8,300港元）。他早前因去年被淋紅油案獲判賠償，但他稱會把這一筆賠償全數捐出，以表感謝台灣人。他亦期望港人安全，思考接下來的路向，「香港呢個地理名詞唔重要，重要嘅係香港人。」

林榮基2015年因銅鑼灣書店事件在內地被扣留八個月，他趁回港時召開記者會，爆出黑幕，一直被內地通緝。2019年，港府提出修訂《逃犯條例》，林感到不妙：「我又俾佢通緝，嗰條送中條例，我真係冇辦法留在香港。我搞到佢咁冇面，佢一定整死我啦，佢成個國家機器，我都走投為上。」林還記得當年3月上街反修例時，人數不多，當時跟他一起走上街頭的，是現被拘押的毛孟靜，「我哋第一次出去遊行，得13,000人。我哋一路帶，喺後面啲人零零落落。」到了4月25日，他決定離港到台，就此他在台灣生活了兩年。

在台生活一年後的4月25日，林榮基在台北重開銅鑼灣書店，開店前幾日被三名當地男子淋紅油，他們被捕後辯稱犯案是要表達政治訴求，案件近日判決，三人被判刑兼要向林榮基賠償30萬元（約8.3萬港元），林說會把得到的賠償捐出，目標是一直有幫助到台港人的濟南教會，「全數捐出去。呢啲係多謝台灣人。」香港再現移民潮，台灣是港人其中一個熱門選擇，他希望能為港人建立正面形象，「因為我都有啲資金，（賠償）畀返台灣呢邊台灣人用，亦都可以講係對將來或者𠵱家，香港人一個正面觀感。」

書店成港人聊天室

書店開業初期，台灣總統蔡英文也曾造訪，但疫情打擊，買書的人越來越少，書店現在每月虧損約三萬元，他預計自己可以守一至兩年，但他沒有告急，「有啲人都好主動過嚟話，書店使唔使錢啊？有冇捐款箱啊？我都會話，捐去濟南教會囉。」林也歡迎到台的港人到書店與他交流，「有啲情緒就好差，因為過咗嚟孤伶伶冇朋友，想揾個人傾吓都好。有啲就擔心讀完書有咩出路，多數都係聊呢啲。」

林榮基離港兩年，遠一點看香港，他看到的是「沒有最差、只有更差」，現在的香港也令他想起自己當年在內地被審訊時的狀況，「我以前俾佢審判時，我就問佢點嚟嘅，審判我條友就話，我哋認為你有罪就有罪㗎啦。（證據呢？）使乜證據啊。」林強調，「香港」與「香港人」兩個概念應該分開，重要的是「香港人」的安全和未來，「香港呢個地理名詞唔重要，重要嘅係香港人。」