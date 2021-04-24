【本報訊】馬灣公園二期所在的馬灣舊村，大部份村民在2004至2006年期間已遷走，搬到新地興建的新型村屋繼續下舖上居生活，由原居民經營的樂意茶餐廳就是由舊村過渡到新村。負責人陳女士對小時候鄉村生活仍歷歷在目。那時物質簡樸，排隊到井頭擔水已是她每日娛樂，「以前好太平，家家戶戶打開門，個個都見到，一上咗嚟呢度個個都見唔到，因為個個閂晒門」。

華記茶餐廳是原本舊村數間食肆之一。合夥人之一的非原居民梁先生對村內曬蝦膏過程最印象深刻，「啲蝦膏用竹籃整到好似個波咁，幾個人都𢭃唔郁，曬嘅時候就壓平喺竹網度，最猛太陽嘅時候曬……非常大陣味」。

公園二期概念圖無棚屋蹤影

在保育文物以外，保留當地原有漁村風貌一直是新地發展馬灣公園二期主旨。但24年缺乏維修、鞏固，昔日漁村已殘缺得面目全非，難感受到新地對保護鄉村文化的努力。

舊村本有約十間跟大澳類似、由漁民居住的水上棚屋。但自從漁民遷走，大部份已受不住一次又一次颱風而完全倒塌，只剩下棚屋樁腳。少數倖存的亦已搖搖欲墜，木結構被燒焦或已發霉。新地最新的公園二期概念圖中，棚屋不見蹤影。

岸上村屋亦已因多年缺乏打理而變得形同廢墟。理大曾研究活化馬灣舊村為過渡性房屋，去年發表的報告對村內建築物保養有以下評價：「建築物長期暴露在自然環境……對村屋內的別緻特色造成了無法補救的破壞，例如原有的斜屋頂和木梯、建築物外觀上的店舖名稱，還有下舖上居內精細的瓷磚等。」還有位於山上、又稱漁民新村的馬灣美經援村。多間提供給漁民上岸的平房是60年代由美國經濟援助協會資助興建。原本寫有「此二十四間屋宇乃由美國的人民由美國經援協會贈 1965」的牌匾已不知所終，現場已無任何相關歷史痕迹。

過去馬灣舊村出產的蝦膏享負盛名，甚至有人形容其品質優於大澳，但新地似乎未有重視此鄉村文化。村民用來曬蝦膏的竹筲箕被隨處棄置，散落一地，任由風吹雨打。數塊原用作壓蝦膏的圓形大石，更被棄在路上，偶爾有遊人當作石凳坐着休息。

對於舊村變得殘破不堪，梁先生嘆道：「梗係可惜啦，呢個係原居民嘅風貌。」他批評發展商多年來聲言保育只是空談：「如果有心保育水棚，佢應該搵啲支架晾住，但佢都冇理。」他相信當年鄉村風貌已難在公園二期重現。