【本報訊】中大校友評議會昨舉行周年會員大會，投票選出新主席及兩名常委。這場「黃藍之戰」逾8,000人投票，結果三名民主派候選人全勝。勝選常委表示，希望評議會對校友事務以外的事情都更加關注，包括校政及社會事件。投票期間發生小插曲，原主席被投訴無視校友提出規程問題，遭提不信任動議並通過。

原定去7月舉行的中大校友評議會周年會員大會，數度延期後昨終成功召開，議程包括選出新任主席及常委。常委候選人共四名，包括民主派區議員盧俊宇及前區議員李軒朗，另外兩人為王翠虹及李廣宇；主席則有兩人競逐，分別為評議會現屆副主席郭碧蓮，及前常委楊于銘。

在答問環節，各候選人均被問及政治相關事件。郭碧蓮稱中大辦學理念是不牽涉政治，認為校方就言論自由及學術自由等方面已有回應，評議會將保持中立，校方須遵守國安法。楊于銘則指，評議會角色是代校友發聲，校友的不滿不是因大學而起，大學也是受害者，他會堅持學術自由及院校自主， 並批評國安法紅線不清。

原主席不信任動議通過

大會進入點票程序時，有大批工作人員將所有票箱搬離會場，被校友喝止，質疑有違公正原則，要求公開點票。主席林偉雄稱後台點票獲候選人同意，但不被校友信納。結果候選人盧俊宇表示會嚴格監票，才平息事件。

經過近四小時點票，楊于銘以6,544票當選主席，擊敗獲1,022票的郭碧蓮。兩名常委席位則由李軒朗及盧俊宇勝出，分別得票7,709票及7,715票。

昨大會原按計劃下午2時起開始投票程序，教協前總幹事馮家強認為投票是議程第二項，即第一項議程在校友成員到達前已私自完成，故提出規程問題。惟主席林偉雄未理會；馮家強走上台前對質，林偉雄稱「我話得就得㗎啦，今日我話事」，又指摘對方「冇禮貌」及影響程序。

休會期間，續有校友上前對質，馮家強更提出不信任動議。林偉雄未有回應，幾番擾攘下才答允按照章程處理不信任動議，結果有逾1,200票贊成獲通過。

盧俊宇當選後表示，從問答環節以至選舉結果，都可看出中大校友對評議會的期望，希望會方對校友事務以外的事情都更加關注，包括校政及社會事件等。