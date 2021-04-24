【本報訊】政府本周四將推出「疫苗氣泡」，員工接種第一劑疫苗後，食肆每枱人數可增至六人。惟疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅指出，委員會原本建議要接種兩劑疫苗才可放寬，只接種一劑的免疫效能仍偏低。

專家倡疫苗氣泡須打兩針

特首林鄭月娥較早前公佈推出「疫苗氣泡」，本月29日起，食肆員工若接種了第一劑疫苗，每枱人數可由四人增至六人，堂食時間亦可以由晚上10時延長至午夜12時。

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨在電台節目表示，委員會原本建議要接種兩劑疫苗才可放寬，因為接種第一劑後，就算過了14日，抗體水平仍偏低，必須接種兩劑，再過14日，抗體才足夠。

政府又要求提供堂食的食肆於本月底前，將鮮風輸送量提升至每小時換氣至少六次。香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在電台表示，全港16,000多間食肆，至今只有千多間向食環署登記符合標準，相信部份食肆無法在本月底達標。

另外，食物及衞生局長陳肇始昨在電視節目上表示，本月底將回港易豁免檢疫安排擴至廣東省以外的省市，相關細節本周內將公佈。當局亦正爭取縮短港人到內地的檢疫日數，若市民已接種兩劑疫苗，並過14天，理論上已有抗體，屬於安全。