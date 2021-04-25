為甚麼核電廠35年前會爆炸？記者到訪在首都基輔市中心的切爾諾貝爾博物館。疫情關係，博物館目前暫時關閉，幸經多番聯絡，館方特地安排一天予傳媒訪問及拍攝。館方研究員Olexii負責解答記者提問。

時任蘇共總書記戈爾巴喬夫曾指，蘇聯崩潰的原因或是因為切爾諾貝爾核災，Olexii認同這個說法，「核災導致經濟上損失大量電力供應，60萬至80萬人參與善後，大量儀器運到災區，這個經濟重擔沒有一個國家可以承受，核災可視為蘇聯崩潰的重要原因。」

特約記者葉親惠烏克蘭報道

傳譯／繙譯：Tetyana Nelozhynska

參考資料：烏克蘭國立切爾諾貝爾博物館、《Midnight in Chernobyl》、綜合外電

因成本高放棄興建包圍牆成致命傷

時鐘停留在1時23分，博物館樓高2層，收藏了大量救災、善後人員的物品，更加藏有核封鎖區內其後受輻射污染而基因突變的小豬標本。館方研究員Olexii概括爆炸的原因有兩點：第一，反應堆的設計缺陷；第二，電廠人員的人為操作失誤， 但兩點都是蘇聯核能系統性失誤的結果。

設計缺陷上，世上絕大部份反應堆都建有包圍牆（Safety Containment），將反應堆完全包圍在內，若泄漏輻射，95%的輻射都會留在反應堆穹頂內。

蘇聯建的電廠，因體積龐大成本高，索性就不造包圍牆，Olexii說：「以今日的標準，沒有包圍裝置的反應堆是不允許運作的。」

按緊急煞停 引發反應堆內氙氣爆炸

另一個致命的缺陷是緊急煞停鍵「AZ-5」，按下時反應堆發電量會先升幾個百分比，才逐漸下降。因當晚測試在日間已將發電量減低，反應堆內積聚了大量氙氣，當按煞停鍵時，立即發生爆炸。

Olexii指操作失誤上，蘇聯經歷20多年的「停滯時代」，使核電廠長期缺乏立法監管，員工也訓練不足，「電廠工程師需要同時是物理學家及技術專家，像當晚控制室的控作員Toptunov，他只是物理學家，僅在電廠工作3個月，根本沒經驗操作反應堆。」

廠長博勳章趕測試 員工態度馬虎

廠長的鹵莽也對爆炸有責任，Olexii說：「廠長趕着完成測試後，向蘇共代表大會宣告測試成功，這樣他就很可能獲頒國家勳章。」一旦測試取消，下次起碼要一年後。

被問到爆炸的罪魁禍首，Olexii指在蘇聯時期，不單止是核電廠工業，員工普遍對工作崗位馬虎，「當年核電廠員工叫電廠做『水煲』（Samovar），雖電廠的確以煲水為發電原理，但員工態度是輕浮的。」他強調電廠爆炸驚天事故，可怪罪任何一個人，又或者說所有涉及電廠的人都有責任。

基因突變小豬成重要證據

蘇聯的隱瞞，Olexii概括為初頭官方也懵然不知反應堆爆炸，但後來卻故意隱瞞，「輻射塵在5月1日已飄到基輔，這時當局已經知道，但5.1的勞動節遊行仍沒有取消。」Olexii續指因蘇聯的隱瞞，現在都不完全知道真相，只能靠目擊者的回憶重組真相，「1987年的審訊很多審問紀錄都是機密，沒有人看過」。

核災的放射性物質半衰期由28年到2.4萬年不等，被問到清理工作幾時完成，Olexii指單單清理好區內的廢墟就要多30至40年：「我們假設30公里封鎖區可於60至70年內開放，但10公里封鎖區則需要很長時間。」

輻射常與畸形掛鉤，館內藏有一隻基因突變小豬的標本，亦是罕見在核封鎖區內現存對生物影響嚴重的證據，Olexii說：「輻射對生物的胚胎影響最大，無論是動物或人，DNA都很易受破壞。」

被問到35年前的切爾諾貝爾核災與目前的疫情，Olexii發現都有共通點：「核災震驚了全世界，疫情亦都一樣。現在部份人不重視個人防疫，不戴口罩，輻射就像疫情的病毒，我們看不到它，但影響很嚴重。」

後記

記者到訪切爾諾貝爾核災遺址，最深印象是：輻射是肉眼看不到的。驟看影片，覺得與郊外一幅爛地沒分別，事實是，我們除了鞋底，幾乎都不會觸碰區內任何物品。記得聽過一番警告，如果你褲上沾染過量輻射，你走時要立即除褲洗，如果都太高，你就要把褲脫去，除褲離開封鎖區。

另一難題是受訪者大多只說俄文或烏克蘭文，要濃縮及無誤地繙譯，都有賴兩位繙譯把當地語言譯做英文。為何要到訪切爾諾貝爾？核電是目前最有效率的發電方式，但必須要尊重且謹慎應用，一個錯誤，承受後果的將是下一代，及下一千代人。

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