【本報訊】黃店阿布泰國生活百貨於本月8日突遭海關搜查，指未按消費品安全條例貼上中英文標籤，撿走逾8,800件貨品並拘捕男董事，惟事後多日市面其他不少店舖繼續有售無雙語標籤貨品，未見海關執法。事隔逾兩星期，海關昨指共收到400宗涉及產品安全標籤舉報，但一直未執法。民主黨消費權益政策發言人袁海文批評海關有選擇性執法之嫌，促向公眾清楚交代。

阿布泰被海關搜查後，連續數天本報記者巡查市面，發現不少店舖同樣售賣無雙語標籤貨品，但海關沒打擊。本報昨再追問海關，發言人回覆指本月9日至22日，接獲400宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及包括不同連鎖零售店集團和零售店鋪，部份舉報因涉及食品不屬相關法例規管而未能處理。

袁海文質疑選擇執法

發言人沒正面回應會否對其他違規店舖執法，僅重申海關正跟進其餘舉報，並安排巡查及試購，如發現有違規情況，會採取執法行動。不過事隔兩星期，記者昨到旺角道及上海街一帶巡視大生生活超市、莎莎化妝品店、龍豐藥房及日本城等連鎖店，發現出售的清潔劑等貨品都已貼上雙語標籤。

對海關遲遲未向其他店舖執法，袁海文質疑海關執法沒標準，「絕對畀公眾覺得係選擇性執法！之前就大義凜然（搜阿布泰），點解嗰啲（其他違規店舖）又唔高調執法？尤其已經過咗咁多日，嗰排忙都忙完唔係藉口，好應該出嚟交代！」