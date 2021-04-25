觀塘市中心重建計劃第五發展區土地，即裕民坊一帶早前仍有4個商戶拒絕遷出，其後執達吏到場收回其中一名佔用人的舖位後，結果6旬戶主其後危坐裕民坊天台，一度欲「死控」市建局。該區至今仍有3商戶留守。

市區重建局行政總監韋志成今日（25日）在網誌提到收回違例構築物情況，強調整個收回構築物過程合法合理，重申收地行動會繼續，呼籲其餘佔用人盡快接受津貼遷出。協助留守商戶的「活在觀塘」負責人馮炳德批評，韋志成以「執達令」要脅，商戶根本「無得揀」，又稱其餘3戶至今仍不滿賠償拒絕離開。他又稱，當局聲稱容許商戶遷到新商場，但「嗰度舖租咁貴，根本捱唔得耐」。

稱收地前屢發警告

韋志成在網誌中提到，有批評指執達主任在當日收地行動突然，但他稱高等法院在去年10月裁決政府可收回裕民坊的構築物後，市建局以不同途徑向餘下4名佔用人交代收地安排，已指出若最終經執達主任收回構築物，他們將不會獲得市建局津貼；韋志成續指，市建局向佔用人發出的最後遷出通知在3月初屆滿，協商告一段落，並交予執達吏按收樓令取回構築物管有權。

執達主任按例分別在3月初及4月初2次到訪違例構築物，將收樓令與遷出通知送達佔用人或張貼在門外，在最後通知期限屆滿後，執達主任在第三次到訪構築物時，便會安排工程人員開閘取回構築物管有權。他強調整個行動收樓令執行，程序與其他發展項目無異。

指已「體恤」予特別津貼

對於有指構築物佔用人認為搬遷方案的津貼不足，但韋稱這些構築物沒有註冊業權、違反法例及地契，是昔日裕民坊的小販在私人樓宇的公眾通道等地方搭建，但因應這些構築物存在已久，故就各構築物經營情況、面積大小及位置分佈等釐訂特別津貼及遷置安排。

警告留守商戶遷出

韋志成稱，當局曾接納部份佔用人提交的補充資料，上調他們的津貼金額，但市建局作為公營機構，需要顧及社會對善用公共財政資源的關注；而當局在剛落成的第二、三發展區中，從中標合作發展商收到的前期款項，逾90%的資金收入已用作支付收購第四、五發展區註冊業權的開支，及作發放津貼予違例構築物佔用人，故若因為少數佔用人拒絕遷出而撥出更多資金來滿足他們要求，變相減少了在其他重建項目所能動用的財政資源。

韋強調裕民坊餘下違例構築物的收回行動仍會繼續，並繼續呼籲佔用人在執達主任採取收回構築物行動的期限前，接受津貼遷出；亦會繼續在毗鄰新商場內的「裕民里」預留合適店舖予佔用人搬遷，協助他們在原區復業。

他又提到，有15個以往商戶遷到裕民里繼續經營，包括小食、飲品、中式糕餅、藥房、時裝、首飾及電動五金等。回遷戶選定舖位的經營面積介乎140平方呎至約600平方呎，與佔用人的構築物面積相若。租金方面，市建局為回遷戶提供半年免租期，其後作市值一半的優惠租金及50%的管理費寬減，合共為期3年；而搬遷津貼以外的、涉及少收的租金收入及商場管理支出的補貼額，達到700萬元。

馮炳德批市建局要脅

不過，協助留守商戶的「活在觀塘」負責人馮炳德批評，韋的說法根本是以「執達令」要脅，商戶根本「無得揀」，又稱其餘3戶至今仍不滿賠償拒絕離開。他又稱，當局聲稱容許商戶遷到新商場，但「嗰度舖租咁貴，根本捱唔得耐」，有遷到新商場商戶透露商場限制多多，又要一擲數十萬元裝修費用等，他質疑即使商戶遷到新商場亦難以經營。

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