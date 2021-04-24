【本報訊】25歲的民陣召集人陳皓桓因前年和去年多次發起和參與「公民抗命」被捕，身負四案共14宗控罪。面對倒數的自由時間，陳皓桓除忙於主持網台節目、頻頻回應政治事件，最常就是探望在囚及還柙的戰友，因「我𠵱家可以再去監獄見到長毛、見到岑子杰，見到其他我哋嘅手足，但我坐監嘅時候就見唔到……」

把握自由探戰友

陳皓桓小學時已是社民連忠實粉絲，曾任長毛梁國雄議員助理，在私亦是長毛摯友。長毛還柙前就幾乎每晚約他飲酒傾談，「我同長毛10.1、10.20、六四、七一都同案，我同佢感情深厚好多、感情好重，所以我都好擔心佢……唔該佢做吓運動啦」。

還柙的長毛多次向探監者稱最擔心陳，令不少人均極為關注陳的情況，陳哭笑難分：「我話你哋再擔心我，我就真係無嘢變有嘢嘞！OK？」陳指早前探望長毛時，對方「口硬」否認關心自己，「我話你（長毛）唔使擔心我，佢就話我唔係擔心你，我係擔心自己啫！」

面對可見的牢獄之苦，陳淡然說不少還柙和在囚的民主派都比他年輕，包括24歲的黃之鋒、鄒家成和梁晃維，並指很多中年、老年人亦有在運動付出，「我覺得老年人付出先大喎，好似Martin（李柱銘）咁，佢都話如果佢審完、坐完，都唔知仲喺唔喺度」，又指相信72歲的黎智英、64歲的毛孟靜應更辛苦，「我哋呢啲好小事㗎咋，年輕人坐監反而仲頂到，唔好諗住年輕人特別啲」。

他特別囑咐記者向還柙的梁晃維補祝「生日快樂」，透露自己與梁和彭家浩均生於4月3日，「梁晃維透過岑子杰同我講生日快樂，我知佢哋有喺（拘押所）入面慶祝，我都想親自同佢講句生日快樂」。