確診N501Y變種病毒的38歲菲律賓來港女傭，曾下榻西營盤華美達酒店隔離，再搬進僱主位於港島半山堅尼地道的豪宅Kennedy Terrace。由於僱主所住的豪宅恐被播毒，全棟居民要撤離檢疫21日，是首次要豪宅居民入隔離營，東亞發言人今日（25日）證實，東亞銀行聯席行政總裁李民斌已送往檢疫。

昨日（24日）確診N501Y變種病毒38歲菲傭與僱主居於半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，日前僱主一家及大廈60名居民已被送入檢疫中心，東亞發言人今日回覆《蘋果》確認，由於該行聯席行政總裁李民斌所居住的大廈，當中一個其他住戶單位近日錄得確診個案，他已按當局要求進行檢疫及檢測。另外李民斌早前已完成疫苗接種，他在強制檢疫前及檢疫期間最新的檢測結果均為陰性。

李國寶李民橋不同住毋須檢疫

東亞發言人指，該行獲通報後，已按照既定的防疫程序，通知相關人士進行檢測，以保障人員的健康安全，現階段並沒有接獲任何有關人士陽性報告的通知，該行的業務運作不受影響。至於其父親李國寶及哥哥李民橋需否同送檢疫，發言人指因兩人並非居住該大廈，只有李民斌需要檢疫。

38歲菲律賓女傭（第11730號個案）3月27日從菲律賓抵港，之後於西營盤華美達海景酒店檢疫至4月16日，完成21日檢疫後，4月17日到堅尼地道8號Kennedy Terrace的僱主家中，4月22日檢測後確診，僱主一家及另外兩名外傭要檢疫，居民前晚亦被送往隔離。

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