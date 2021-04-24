【本報訊】本港接種疫苗後死亡個案增至23宗，一名完成接種兩劑科興疫苗的58歲女子10日後死亡，初步臨床診斷死者蛛網膜下腔出血及心搏停止。另一名75歲男子亦是注射兩劑科興後在家中不省人事，送院證實不治。疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅表示，接種科興後呈報的不良事件比率，較復必泰高。

或與注射年齡較廣有關

衞生署昨公佈，一名本身有高血壓及肥胖問題的58歲女子，本月22日傍晚在家中暈倒，送往聯合醫院，翌日凌晨不治，初步臨床診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止。她曾於上月16日及本月13日接種科興疫苗。現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。連同此宗個案，本港累計22宗接種疫苗後死亡的個案，當中18人接種科興。

另一宗個案涉及一名75歲男子，本身患有高血壓及糖尿病。他昨早在家中被發現不省人事，被送往將軍澳醫院急症室，搶救無效後離世，他離世前15日曾接種第二劑科興疫苗。衞生署稱暫未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，會按既定機制將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

政府並公佈，周五共有七人在注射疫苗後不適送院，其中兩人須留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院。

一名瑪麗醫院醫生在接種復必泰後兩日腦出血，孔透露涉事58歲醫生在急症科工作，接種兩日後中風出血，已接受手術。他本身有睡眠窒息、血壓偏高，仍有待委員會開會，及看到更多臨床數據後才能肯定與疫苗是否有關。

孔又表示截至本月18日，本港共接獲1,890宗與疫苗相關的不良事件，佔整體接種者0.17%，大部份屬輕微事件。若比較兩款疫苗，與科興有關的不良事件比率為0.2%，復必泰則為0.12%，科興的不良事件比率較高，與注射年齡較廣泛有關。