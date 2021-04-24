本港前年膠樽棄置量達15.5億個，政府早前就膠樽生產者責任制進行為期3個月的公眾諮詢，建議向飲料供應商徵費，並要求店舖提供「回樽」服務，市民每交回一個膠樽即可獲一毫子回贈。多個環團早前已表明回贈金額太低，綠領行動則建議改用「按樽制」，將1元按金加入飲品售價，市民每交回膠樽即可取回1元按金。他們又批評政府對諮詢有預設立場，直言「都唔知問嚟做乜」。

倡改用1元按金 要求便利店提供「回樽」服務

綠領行動參考14個實施膠樽生產者責任制的地區，大部份地區均收取按金，回收率至少達50％。總幹事何漢威指，在按樽制下，消費者需在零售店購買飲品時繳付按金，令他們感覺到「仲有舊錢喺7仔」，又建議將按金訂為1元，以提高消費者回收膠樽的誘因。何又認為，按樽制對生產商及零售商較有利，他解釋若消費者未有退還膠樽，消費者需獨自承擔按金損失，但回贈制下生產及零售商需另外付出回贈，變相他們需蒙受損失。

對於有意見指，推行「按樽制」可能會為生產商及零售商帶來行政負擔，何漢威反駁指，推行多時的膠袋徵費及「四電一腦」，消費者購物時的收據上會分開列明膠袋及電器回收徵費，技術上至少已能解決分開列明價錢及賬目的要求，毋須另外付出太多行政支出。

現時諮詢文件亦建議，只要求樓面面積不少於200平方米、即2,000多平方呎的店舖提供回樽服務。綠領行動表示，不能理解為何連鎖便利店如7-11、OK等可獲豁免，批評是「明益」這些連鎖店，指他們有錢賺盡但毋須負任何責任。對於政府稱會在公共地方、商場等放置更多入樽機，何漢威認為是本末倒置，指商場不是生產者，「睇唔到商場嘅責任大過7仔」。何建議1,000平方呎以上的零售店舖必須參與計劃，300至999呎的店舖則可選擇參與，或繳交一項環保費以獲豁免。

批政府有預設立場 「都唔知問嚟做乜」

何漢威又批評政府推出諮詢文件前已有預設立場，認為政府已經設計好整套回贈模式，直言「都唔知問嚟做乜」。他又認為政府應制定回收率目標，亦應涵蓋所有容量及物料的容器，包括紙包盒、鋁罐等，惟環境局局長黃錦星早前出席立法會會議時表示，政府會視乎公眾回應才再制定清晰目標，又指將來立法推行膠樽生產者責任制時可保留彈性，不排除將來延展相關法例，涵蓋其他物料包裝的飲料。

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