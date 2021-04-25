獲法案委員會極速通過的《2020年入境（修訂）條例草案》，即將於4月28日立法會大會上二讀。若修訂通過，入境處處長或有權禁止任何人出入境香港，被形容為「鎖港條例」。

多個工會今午（25日）就有關條例擺街站呼籲市民關注，有街站義工批評，草案中就入境處處長的權力寫得太含糊，完全無法得知可於甚麼時候使用、對誰使用，又表示深明在建制派把持下，已無法阻止立法會通過修訂，但仍希望社會關注事件，「唔可以連講嘅人都冇」。警方全程派便衣警員在現場監視，及後更有一隊軍裝警員到場截查街站。

大批警員監視街站

職工盟、白領同行工會及香港保險仝人職工會，今午於沙田港鐵站外擺街站，向市民講解即將於立法會二讀的《2020年入境（修訂）條例草案》。工會指，修例訂明保安局局長可賦權入境處處長，指示任何運輸工具可或不可運載某乘客，憂日後處長或會運用有關權力，禁止港人出入境。

街站附近有數輛警車停泊，亦有便衣警員在現場拍攝街站情況，及後更有一隊軍裝警員到場截查街站人士，並記錄所有人的身份證、電話及地址。

憂變中國大陸禁人權律師出境

白領同行工會理事黃小姐指，草案即將二讀、甚至三讀通過，但坊間卻未有就條例作討論，故希望透過擺街站，令市民對草案有更多了解。她認為，草案中就入境處處長權力的條文太含糊，「究竟幾時可以用、對邊個用呢？佢都冇寫清楚」，又指目前中國大陸有人權律師無法出境，擔心同樣情況在條例通過後會在香港發生。

黃小姐又指，雖然目前沒有任何實際行動可阻止條例通過：「但最少都要一齊關注呢件事，唔可以講嘅人都冇，如果唔係佢就真係為所欲為，想通過乜嘢就通過乜嘢。」她續指，即使只是擺街站，都必定存在風險，「煽動仇恨政府又話你係有罪」，但強調「當香港已經去到咁扭曲嘅時候，我哋唔應該留扭曲自己」。

職工盟義工王先生批評，即使草案即將在立法會二讀，政府卻沒有解說、甚至連立法會亦拒絕召開公聽會，認為市民完全沒有足夠資訊了解修訂，「乜嘢情況會阻止或者禁止一個人離開香港呢？」他又指，不期望立法會會就草案作任何權力制約或修訂，「但做唔到係咪代表我哋完全唔需要理呢？」強調會繼續就修訂發聲。

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