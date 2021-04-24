香港「開埠」聽得多，開第一個「埠」又在哪裏呢？港古佬請來《香港海上交通170年》的作者之一陳志華，給我們帶路吧！

從香港出發

1841年的中環海岸線，大概與今日皇后大道中相若，陳sir指，第一個政府碼頭原址應在今日遮打花園附近，名為船政道碼頭（Harbour Master’s Wharf），至1845年正式完工。不過該「碼頭」只是個上岸用的小型台階，隨着香港轉口港地位日趨重要，政府財政逐漸改善後，接下來數年便在沿岸陸續增設多個政府碼頭，船政道碼頭也獲擴建。

當年船運是香港最重要的運輸工具，所以各大洋行都爭相在港島北岸投地和興建商用碼頭，規模甚至比政府碼頭更大。顛地洋行更搶先在政府前頭，最早在1841年初已在畢打街近海處興建寶順碼頭（Dent’s Pier）。

不過港島經歷多次填海，昔日多個碼頭已不復存在。香港人經歷過保衞天星、皇后碼頭運動，當然明白填海是碼頭生死大事。凡事都有先例，香港開埠以來第一次填海是在1851年。

填海填出第一條街

當年上環大火燒毀逾400間民房。第三任港督文咸（Samuel G. Bonham）為加快清理災區，並重新規劃華人社區，下令將災後瓦礫傾倒至皇后大道中北面的淺灘，混合附近山頭山泥填出一塊地。新填出的這條街道，被命名為文咸街（Bonham Strand），與般咸道（Bonham Road）一樣取名自港督文咸。不過文咸也好般咸也好都是「譯」錯，英文Bonham中的h其實不發音，所以應讀成「幫臨」而非「幫咸」。

大渡港啟航

九龍半島在1860年割讓英國，港九兩岸間的海港在翌年4月1日，被正式命名為維多利亞港（Victoria Harbour）。初期政府着眼將九龍發展成軍事和洋人住宅區，人口不過逾千，不過隨着九龍發展，維港兩岸人員往來的需求也越來越高，舢舨和小木船開始不足以應付人流，於是人們開始轉乘渡海小輪。

晨星號Morning Star，是商人史密斯（John G. Smith）在1868年從英國購入的一艘蒸汽動力單層木船，營運來往港九的航線，為香港史上第一艘渡海小輪。不過始終客流量低，史密斯在1871年將晨星號轉讓給友人——麵包師傅兼拜火教徒「盧先生」( Mr. Dorabjee Narorojee Mithaiwala）。

晨星與天星

盧先生是一位麵包師傅兼拜火教徒，並在1871年創立九龍小輪公司，以「曉星號」營運港九航線。有說曉星號就是最初的晨星號，因為英文名同為「Morning Star」。最終盧先生易手九輪給九龍倉，改稱天星小輪，不過這段故事留待系列的下集再說吧。

鳴謝 陳志華 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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