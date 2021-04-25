本港累計2宗可能由檢疫酒店感染的N501Y變異病毒株本地COVID-19個案，酒店被指以掛鈎送餐、一次過叫全層房客開門取餐，形成兩大「播毒」陷阱，但負責監督的政府卻從不承認責任。今日（25日）《文匯報》刊出政府「指定檢疫酒店計劃」負責人的訪問，自爆這兩項做法均屬政府「指定檢疫酒店行動指引」一部份。民主黨醫療政策副發言人袁海文批評政府搞出的「大頭佛」，卻要檢疫酒店「硬食」，公眾難以信服。

《文匯報》刊出指定檢疫酒店計劃合規總監區展秋，及衞生署首席牙科醫生覃光旻的訪問。二人表示，檢疫酒店每個環節都有嚴格防疫指引，亦有巡查隊突擊檢視酒店有否依足指引。隊伍過去數個月發現逾150名住客違規，如在走廊跑步，和鄰房住客交換食物等，全數送往竹篙灣檢疫中心。

訪問爆衞生署指引製造「漏洞」

訪問以區展秋及覃光旻提供資料製作的「指定檢疫酒店部份行動指引」列表，「送餐措施」一欄提及，「房門外擺凳放置飯餐，若走廊太窄改用細凳、掛在門柄或用鈎掛起飯盒」；及「全層完成派餐後，才使用硬物逐一敲門」。

這兩項措施，剛好是政府專家及醫生多番批評的酒店檢疫「漏洞」。如以掛鈎送餐，就被指是首宗社區N501Y變異病毒株個案、29歲印裔工程師在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫時，懷疑接觸帶有病毒的掛鈎而染疫，所以其病毒基因排序，與鄰房及同層另一住客的病毒基因「高度相似」。

至於一次過派好飯餐後逐戶敲門提示房客取餐，亦被指是導致昨日確診的38歲菲傭，在西營盤華美達海景酒店染疫的可能原因之一。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇曾表示，菲傭入住的605號房，旁邊的602號房曾接待來自印度的一家三口患者，他們有可能在開窗或開門時，在病毒帶到走廊；當菲傭在取餐等時間再開門，有機會吸入空氣並受感染。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，COVID-19病毒可經短距離空氣傳播並非新鮮事物，當局在制訂檢疫酒店政策及執行指引時亦應清楚，但仍然建議酒店派好餐後，一次過讓所有房客開門取餐，「呢啲酒店接待嘅，一部份assume係已經受感染，感覺上個指引冇好考慮到呢一點，唔應該咁樣做」。

他又稱，檢疫酒店入住率高、空間狹窄，若住客取餐時沒戴口罩，病毒很容易經空氣傳播。他認為政府應取消相關要求，讓酒店自行決定如何派餐。

袁海文批港府卸責

民主黨醫療政策副發言人袁海文則認為，很多專家已批評上述兩項檢疫漏洞，但制訂政策的港府卻一直迴避承認責任；今次政府喉舌報章自曝其短，間接「承認」漏洞因其指引而起，「政府仲要自己認可呢啲檢疫酒店，真係好荒謬」。

他又指出，即使指引有誤，負責巡查的「巡查隊」，一直都未能發現相關問題，也予人感覺馬虎、力有不逮，「除咗捉幾多人入檢疫營，巡查隊實地有冇發現其他問題、點解由得呢啲問題存在幾個月，政府都應該交代」。根據《文匯報》訪問，巡查隊有66名退休警員，專責巡視酒店及處理違規情況；另有一隊註冊護士定期到酒店審核酒店是否合乎要求。此外，衞生署、醫療輔助隊人員也協助確保指定檢疫酒店的保安和感染控制措施。

政府網站及其他網上資料，沒有刊載有關行動指引內容。食物及衞生局回覆《蘋果》時，沒有否認相關指引是由政府制訂，但同時把酒店控疫的責任，推卸給衞生防護中心的感染控制組，包括用掛鈎派餐的安排。

至於巡查組有否稽查酒店的傳播風險及有否作出勸喻或檢控，當局並沒提供數字。

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