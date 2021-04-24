陳皓桓因前年和去年多次發起和參與「公民抗命」被捕，先後以個人身份發起前年的10.1遊行、10.20遊行，以及去年的六四集會和7.1遊行，令他身負4案共14宗控罪。面對正在倒數的自由時間，陳皓桓除忙於主持網台節目分析時事、頻頻回應不同政治事件，做得最多的就是探望在囚及遭還柙的戰友，「（因）我而家可以再去監獄見到長毛、見到岑子杰，見到其他我哋嘅手足，但我坐監嘅時候就見唔到……」

陳皓桓小學時期已是社民連忠實「粉絲」，曾任長毛議員助理的他，在私也是長毛的摯友，長毛還柙前就幾乎每晚約他飲酒傾談，「我同長毛10.1、10.20、六四、7.1都同案，我同佢感情深厚好多、感情好重，所以我都好擔心佢……唔該佢做吓運動啦」。25歲的他對今年65歲、長期有腰痛問題的長毛的身體狀況表示關注，他亦相信自己一旦入獄，最放不下和恐懼的是與外界斷絕、與友人產生的疏離感，「最放唔低係呢啲朋友嘅感情」。

指年輕人坐監料「頂到」 相信黎智英、毛孟靜更辛苦

被還柙的長毛多次向探監者稱最擔心的人正是陳皓桓，結果令不少人探監後都極為關注陳皓桓情況，陳哭笑難分：「我話你哋再擔心我，我就真係無嘢變有嘢嘞！OK？」陳指早前探望長毛時，對方「口硬」否認關心自己，「我話你（長毛）唔使擔心我，佢就話我唔係擔心你，我係擔心自己啫！」笑指有關回應令他內心不禁「X咗一聲」。

面對可見的牢獄之苦，陳皓桓只淡然說，現時不少還柙和在囚的民主派都比他年輕，包括24歲的黃之鋒、鄒家成和梁晃維，並指很多中年、老年人亦有在運動中付出，「我覺得老年人付出先大喎，好似Martin（李柱銘）咁樣，佢都話如果佢審完、坐完，都唔知仲喺唔喺度」，又指相信今年72歲的黎智英、64歲的毛孟靜目前應該更辛苦，「我哋呢啲好小事㗎咋，年輕人坐監反而仲頂到，唔好諗住年輕人特別啲」。

與梁晃維同月同日生日 補祝「生日快樂」

2018年起擔任民陣副召集人、2020年接任召集人的陳稱，過去兩三年因為社會運動和政治檢控四出奔波，「無乜時間去玩」，本月4月3日在友人陪同下慶祝25歲生日。談到生日願望，他說除希望因《國安法》被捕的民主派能盡快獲釋，另一願望則是想到日本或英國旅行，笑說：「我想去日本環球影城，因為入面有哈利波特；英國就因為有國王十字車站，我好鍾意哈利波特」，惟因護照被沒收，注定無法實現。

他特別囑咐記者向仍還柙的梁晃維補說「生日快樂」，透露自己與份屬好友的中西區區議員梁晃維和彭家浩都生於4月3日，「梁晃維透過岑子杰同我講生日快樂，我知佢哋有喺（拘押所）入面慶祝，我都想親自同佢講句生日快樂」。

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