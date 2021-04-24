【本報訊】港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲日前被裁定因查車牌被控虛假陳述罪成，社會譁然。財庫局上月向立法會提交文件，擬收緊限制公眾查閱公司註冊資料的安排。有工會設街站收集市民簽名聯署反對，有參與者不滿新安排削弱公眾知情權及監察權，「（聯署）只係想話畀政府聽，我係唔滿意囉」。工會收集到百多個簽名，本周四會在銅鑼灣崇光百貨門外再設街站。

警到場登記成員資料

香港會計手足工會及香港白領同行工會昨到銅鑼灣東角道行人專用區設街站，除派發宣傳單張，亦派印有藝術家艾未未作品《透視研究》的透明卡，寫上「NEVER SURRENDER（永不投降）」，「＃揸緊宗旨」、「＃千祈唔好慣」。活動開始前15分鐘，有警車停泊附近，至少五名便衣警及軍裝警戒備及錄影，並登記工會成員資料及索取宣傳單張。

白領同行工會代表黃小姐表示，政府2013年已試圖收緊查冊安排，惟當時反對聲音眾多未有成事。她強調非只有記者及商業公司需查冊，「對普通打工仔嚟講，就算你想上勞（資）審（裁），想上小額錢債，向僱主追討欠薪等等，都要查冊搵到公司正確嘅聯絡資料先可以」。她斥新安排將令營商環境失去透明度，損害公眾知情權。

她呼籲港人以「更加多嘅行動、更大嘅聲音」表達反對，「香港人唔應該習慣呢啲不公不義嘅事，收緊查冊係其中之一，蔡玉玲記者因為查7.21嘅車牌被控虛假陳述罪成，都係唔公義嘅事之一」。

參與聯署的李先生從事零售批發業，他認為收緊查冊安排影響其工作，若不知道進行交易的公司背景資料，其公司不能冒險「賒數」。他表示知情權對港人重要，是香港核心價值之一，質疑失去知情權難以監察貪污等勾當，「冇權嘅人永遠都係做唔到嘢」。