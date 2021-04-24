【本報訊】香港石屎森林難得出現貓頭鷹BB，慈雲山一個公園近日再有貓頭鷹在樹上洞穴築巢繁殖，誕下至少五隻小貓頭鷹，BB眼仔睩睩十分可愛，連日吸引逾百龍友齊集公園拍攝。有街坊指難得在巿區見到貓頭鷹BB很開心，公園亦設鐵欄防止有人走近滋擾貓頭鷹一家。

貓頭鷹媽監視

現場是樂華街遊樂場，有晨運街坊稱貓頭鷹一家出現約三星期，昨清晨5時已經見龍友到來。記者現場所見，樹洞內有五隻毛茸茸、外形儍呼呼的貓頭鷹BB，牠們雖羽翼漸長但仍然稚嫩，有的像是睡眼惺忪「瞌眼瞓」、有的眼仔睩睩很精靈、對外界十分好奇，不時探頭張望洞外環境，煞是可愛。在對上的樹梢，貓頭鷹媽媽高踞「監視」十分警覺，貼身保護初生BB。

昨早起逾百名龍友搬來長鏡頭及腳架，爭取有利位置拍攝「萌爆」貓頭鷹BB。現場所見康文署築起圍欄及貼出告示，禁止有人接近樹巢，並提醒市民提防違反限聚令。街坊稱，過去幾年都有貓頭鷹到該公園繁殖，但去年不見蹤影，街坊十分掛念。

街坊稱，貓頭鷹媽媽三星期前重臨舊地，並再次誕下BB，連日吸引「龍友」到來，有龍友稱清晨5時到達，亦「有人喺度守天光」，笑言「鍾意影佢哋（貓頭鷹BB）儍吓儍吓個樣」。有家長帶子女到場上一堂活生生的生態課，小朋友開心得舉起手機拍攝貓頭鷹BB，又指雀仔有警戒範圍，若太接近，雀鳥可能向人襲擊或棄巢而走，亦不能用強光照射，又指生產前後四星期，貓頭鷹BB長大了便會飛走。

漁護署在現場貼告示指樹洞中的是領角鴞，為本港常見和廣泛分佈的野鳥，領角鴞屬中等體形貓頭鷹，每年3月至6月會利用樹洞、其他動物舊巢或建築物角落繁殖，捕食昆蟲、蜥蜴及細小雀鳥。

2018年5月，同一公園曾出現五隻貓頭鷹BB，市民不滿有人以大光燈或手電筒照射鳥巢報警，受滋擾貓頭鷹一家最後棄巢而去。