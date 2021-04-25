現時文物保護政策下，除非屬法定古蹟，私人歷史建築即使已獲評級，若業主要重建，亦難逃被拆卸命運。發展局早前披露，過去5年共有16幢歷史建築遭拆卸，按最新公佈的建築物名單顯示，近年遭拆卸的，評級較高者包括有逾70年歷史的灣仔錫克廟，屬二級歷史建築；另有3項建築物未及確認評級前已遭拆卸，包括2幢位於西營盤德輔道西的戰前唐樓、山頂施勳道20號大宅，及大澳街市街2幢建築。

由政府擁有、前身為皇家空軍總部及難民營的基督教勵行會總部新秀大廈則屬「尚待評級」項目之一，去年因地皮用作興建公營房屋被拆卸，更因屬戰後建築，不獲古諮會審視評級。

灣仔錫克廟建於1949年仍被拆

發展局日前披露過去5年被拆卸的已獲評級歷史建築及尚待評級項目名單，當中評級最高為建於1949年的灣仔錫克廟，屬二級歷史建築。

根據古蹟辦簡介，該廟位於皇后大道東371號，原址的錫克教廟於二次大戰時遭日軍和盟軍交火時摧毀，故戰後在原址興建了這座新廟，為香港的錫克民族和宗教社群服務，但結果該廟於2019年遭拆卸。

施勳道20號 西營盤唐樓近百年歷史未及評級已拆

另外，2幢擬議列為二級歷史建築的山頂施勳道20號大宅，及大澳街市街2號及4號建築，則分別建於1922至23年及1930年代，同樣於2016年遭拆卸，當時評級尚未獲確認。

另一幢未及確認評級已遭拆卸的建築則為西營盤德輔道西67及69號唐樓，建議列為三級歷史建築，均建於1920年代，但分別於2014年及2019年遭拆卸。翻查網上資料，2幢建築屬4層高唐樓，均設有騎樓，其中一幢地下曾為海味店。

佑寧堂聖所及鐘樓 火柴廠評三級歷史建築留不低

2019年遭拆卸的還有2幢三級歷史建築，為元朗十八鄉山貝162及163號村屋，此2幢村屋相信由在1900年由富商林鴻茂建成，他其中一位兒子林慶雲曾居於該址，林慶雲在20至30年代曾出任博愛醫院的值理，在元朗甚具名氣，但村屋在約1999年開始空置。

至於2017至18年間被拆卸的5幢建築均屬三級歷史建築，包括均建於1939年的坪洲坪利路大中國火柴廠和跑馬地雲地利道基督復臨安息日會先導紀念堂；建於1955年的中環香港佑寧堂聖所及其鐘樓；建於1950年代的舊粉嶺戲院。

曾改建為難民營 克拉克樓尚待評級遭拆卸

另外，去年則有1幢尚待評級的歷史建築遭拆卸，為觀塘道新秀大廈，它建於1973年，原名克拉克樓（Gray Block），前身為皇家空軍總部；於1978年被改建為啟德北難民營，高峯期收容數百名越南難民。

至83年，勵行會前身基督教難民服務處成立學校，但隨着難民營在1998年關閉，遺址一直空置，新秀大廈則成為勵行會總部。

不過，為配合政府興建公屋計劃，大樓於去年遭拆卸。發展局2019年時稱，古諮會早年議決暫不為建於1970年或以後的建築評級，但古蹟辦會為大廈做立體掃描存檔，並建議保留大廈的英國皇家空軍標誌和紀念牌，融入新發展。

發展局指，儘管政府已盡力與有關私人業主商討「寓保育於發展」方案，力求在保育歷史建築與尊重私有產權兩者之間取得平衡，但過去5年仍有15幢私人擁有已評級或擬議評級的歷史建築物被拆卸。

當局在接獲部門通報相關建築的拆卸申請後，均主動聯絡了相關業主，大部份業主同意作適切保育，包括保存建築的特色定義元素，並將有關元素融入在新發展項目或作展示，或進行三維素描記錄、相片或製圖記錄等。

至於新秀大廈，在古蹟辦的建議下，有關部門已保留了2件具代表意義的構件，以融入在新發展項目內。

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