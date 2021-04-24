【本報訊】屯門有護老院發生謀殺案，一名長期卧床並需輸管餵食的八旬院友，前晚被發現面有血迹、雙眼瘀腫昏迷床上，送院證實死亡。警方懷疑死者曾被襲擊，事後拘捕另一名患柏金遜症和妄想症的七旬院友，撿獲染血剪刀，初步料事主因腦出血致死，將詳細驗屍確定死因。

疑用剪刀施襲

現場是青翠徑11號富康安老院，死者為85歲姓譚男院友，他2017年入住，因行動不便長期卧床，需用輸管餵食。被捕姓繆男院友2015年入住，他被捕後在醫院治理及服用藥物，暫未接受盤問。警方初步調查相信死者及疑犯之前並未發生過衝突。

消息指，被捕者患柏金遜症和妄想症，死者則患腦退化症。兩人居住的房間相隔一條走廊，疑為兇器的剪刀則取自被捕者房間旁的裁縫間。死者雙眼受傷流血，但眼球完整，前額和眼眉都被割傷，最長傷口兩厘米。

前晚9時許，護老院職員報警指發現姓譚事主昏迷床上，面有血迹，雙眼瘀腫流血，送院證實死亡。事發安老院佔地8,000呎，每名院友住在獨立房間，房外設有閉路電視。警方翻查閉路電視，在護老院職員察覺死者受傷前約15分鐘，有男院友兩度進出死者房間，該男院友第二次離開房間時手持懷疑剪刀。

閉路電視亦拍到男院友棄置兇器，警方其後拘捕涉案院友，並在院舍電錶房撿獲一把染血剪刀。警方拒透露被捕人有否患精神病或襲擊他人紀錄，亦沒回應死者身上有否明顯致死傷口，只稱循謀殺案調查。本報記者昨到安老院，職員三緘其口。

對再發生院舍命案，香港長者權益協會總幹事李立航指，院舍生活最大問題是孤立感，長者易出現情緒及精神問題，不排除疫情下院舍服務着重衞生，卻忽略院友精神健康問題，希望政府增撥資源供院舍增聘人手處理院友社交生活，包括做足保護措施下，可安排親友有限度探訪。