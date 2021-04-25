本港疫情反覆，特別在N501Y變種病毒方面更甚，除了近月有數十宗由外地輸入的變種病毒個案外，更爆出有來港菲傭完成酒店檢疫，進入社區後才被確診。由於菲律賓疫情嚴重，政府於4月20日起計14天內禁止菲律賓所有航班來港，勞工及福利局局長羅致光今日於網誌撰文，反駁業界早前估算將影響1,500至1,800名外傭來港的說法，稱僅影響約546人，強調「控制疫情是最主要的政策考慮」。

菲律賓疫情在今年2月底、3月初左右開始再度爆發，馬尼拉連同鄰近4個省份由3月29日開始第二次封城。羅致光表示，不少菲律賓傭工都來自馬尼拉以外地區，故菲傭來港數字亦由3月每天平均60人，下降至4月1日至19日的平均每天39人。

羅估算，由20日起禁菲律賓航班14天影響的菲傭人數，如以馬尼拉封城後的數字估算為約546人，如以封城前的數字估算亦只有約840人，而非業界所指的約1,800人。

香港僱傭公會主席陳東風早前接受傳媒訪問時指，禁飛措施影響嚴重，或會動搖僱主信心，擔心菲傭來港會帶病毒，或是等不及外傭由菲抵港，故重新安排在港聘請，更會從而推高外傭薪酬。

對此羅致光僅重申，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部份外傭的簽證在14日後應仍屬有效；如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月；如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）