民主派初選案47人被控串謀顛覆國家政權罪，多人仍在還柙候審，其中民主黨尹兆堅接獲醫院通知，尹因為早前在衝突中受傷入院所做的檢查顯示身體有問題，需排期入院做電腦掃描和磁力共振。其專頁管理人呼籲公眾一人一句留言祝福，支持尹兆堅。

尹兆堅Facebook專頁管理人今日發文透露尹的最新健康情況，指早前探望尹兆堅時，對方僅表示在收押所驗血的結果顯示，其「三高」指數屬正常水平，惟管理人等得知尹最近收到醫院嘅通知，他早前因衝突入院所做的檢查，顯示其身體有問題，需排期入院做電腦掃描和磁力共振。

管理人又形容尹在人前笑笑口，「話自己冇事，硬骨頭，頂得住」，當他們發現醫院通知時，對方亦只皺眉簡述要入院檢查，直言尹為人「收收埋埋，有事又唔講」，希望公眾幫忙，一人一句祝福阿尹，他們會將24小時內所收到的善意祝福及留言轉寄予尹，「等佢知道大家好緊張佢，要佢好好對自己身體～頂住！」

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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