烏克蘭切爾諾貝爾核電廠1986年4月26日凌晨1時23分，在安全測試時爆炸，輻射泄漏造成史上最嚴重的人為核電廠災難。蘇聯瞞報災情，導致災難禍延大半個歐洲，包括瑞典、芬蘭、挪威、德國等毫無預兆下曝露於輻射塵中。而烏克蘭2,600平方公里土地最少封鎖多上百年。區內放射性物質大都已過了半衰期，但鈽元素半衰期還有2.4萬年。國際原子能機構保守估計，最少1,800名兒童因是次核災患上甲狀腺癌，20萬人須疏散，但蘇聯的官方死亡數字31人，一直沒變。

特約記者葉親惠烏克蘭報道

參考資料：烏克蘭國立切爾諾貝爾博物館、《Midnight in Chernobyl》、綜合外電

他們化成一灘血水般死去

爆炸瞞報在蘇聯國內導致28名消防員3個月內死於輻射中毒，過程尤為恐怖，他們經過隱性病徵期後，臨死前再呈燒傷症狀，身體腫脹、組織壞死、痾血、骨髓壞死、氣道及消化系統腐蝕，像是化成一灘血水般死去。染到輻射量最高的消防員衣物還遺留在區內醫院的地牢內，遊客目前仍然不准貿然進入。

瞞報亦令核電小區普里彼特（Pripyat）居民延誤32小時才疏散，小區一夜間變成「鬼城」。居民當時只獲告知是撤離3日，5萬名居民只帶了3天的行李及重要證件，但自當日起他們永遠未能回到區內居住。

瞞報的國際層面上，瑞典是第一個發現輻射由東面飄到的國家，但多次向蘇聯查問都沒有下文。直至爆炸第三天，黨媒TASS發佈僅得23字俄文的聲明，只提到反應堆受損，沒有提及輻射泄漏。

美國衞星已拍到爆炸後的情況，時任總統列根在1986年5月4日全國例行匯報時，直斥蘇聯瞞報：「多國受放射性物質污染的核事故不僅是內部事務。蘇聯欠世界一個解釋。」

HBO電視劇《切爾諾貝爾》成為全球熱話，劇中對白，「謊言的代價是甚麼？」概括蘇聯瞞報災情的惡果。編劇Craig Mazin直言：「若大家選擇相信謊言，最終承受惡果的多數不是隱瞞的一方，而是其他無辜的人。」

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