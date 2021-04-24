【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英被裁定前年8.18及8.31參與及組織未經批准的和平遊行，判監14個月。本報近月收到大批讀者來信，當中約有60張在街頭收集的「釋放政治犯的心意卡」為肥佬黎打氣送暖，親筆訴說心底話。

讚創港新精神 「唔再走難避劫」

讀者「阿T」的信件未有間斷，她說黎堅定不移留港，為爭民主自由不計付出和安危，使她打消移民念頭，「雖然舊有嘅香港好似不復再，正因為咁，我哋可以為香港帶來新嘅spirit（精神），一個唔再走難避劫嘅社會，堅強面對難關嘅社會」，以香港經歷警示世界，為其他正爭取民主自由的人民示範。她又分享旁聽8.18案審訊的經歷，當庭上重播遊行情況，「我好感動，又感觸，我哋好團結呀」。她特意在旁聽席看黎智英的臉容，「珍惜去法院見到你，同你揮下手嘅機會」。她見到黎在被告欄經常張望，「眼仔睩睩，一見有人揮手就揮，唔想錯過任何一個人」。

署名「陳飛鷹」的讀者來信表示，因早年《蘋果》「每日一蘋果，冇人呃到我」的廣告，加入傳媒業；又讚黎近年所做的一切，引證當初承諾，在他身上看見幾代港人的特質——不怕吃苦、靈活變通、不屈不撓，使人心生敬佩，又手抄金庸著作《神雕俠侶》小說節錄給黎解悶。署名「小薯」的記者亦來信慰問，說黎智英「辜負」了肥佬黎稱號，從新聞照片看到他消瘦、憔悴了不少，對鏡頭強笑使人心痛，反問「您的公道何時才能討回呢？」她感謝黎留港，不願壹傳媒群龍無首，「從你身上，最感受到是人之所以為人的風骨，但願能仿效到你的修為」。