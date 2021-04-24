馬灣一塊代表着香港開埠初期風貌的九龍關界碑最近重見天日，驚喜發現背後，揭示政府和發展商24年來，未有盡力守護本土文化和歷史。馬灣原居民早在去年已發現界碑，並通報古物古蹟辦事處，卻未見有跟進行動。島上另一古蹟「馬灣古代稅關遺址」本屬官方指定保育地點，多年來卻任由其崩塌，甚至本來要求發展商復修的條款也應對方要求刪除。

記者：關冠麒

滄海桑田，24年的光景，太多東西可以失去。馬灣舊村早自1997年，硬幣還印着女皇頭時，已拍板要發展成馬灣公園二期。但一拖再拖，到今年3月尾，用地才正式交付給新地，發展工程即將展開。

原居民去年發現九龍關界碑

改頭換面前，一塊代表着香港開埠初期面貌的九龍關界碑意外重見天日，教一群珍惜香港歷史的愛好者雀躍不已。第二塊馬灣九龍關界碑曝光三天後，「程尋香港」創辦人溫佐治聯同老友踏足小島。這群香港歷史愛好者經常聯群結隊，捐窿捐罅尋寶。雖然部份團友已一把年紀，但步速極快，冒着微雨三扒兩撥就沿着舊村的岸邊岩石「綑邊」，看完保知航海安全的鎮流碑，再徒手攀着樹藤，登上人迹罕至的小山坡尋找前人痕迹。

發現界碑的過程就輕鬆得多。那天，他們圈子內的朋友剛到村口，就碰上一名村民，引路繞到空置村屋背面。一塊從未展現給公眾的百年文物，就矗立在草叢中。溫佐治說，過去一直有江湖傳聞，馬灣島上不止一塊九龍關界碑，今次在無意中重見天日，印證傳說，一群歷史愛好者十分興奮。

新發現的界碑所在地，正是未來馬灣公園二期範圍。早在臨近主權移交時，新地和港府達成換地協議，獲得馬灣島北面的發展權興建大型屋苑珀麗灣，並要負責發展馬灣公園和安置原有村民，以豁免25億元地價。2007年，馬灣公園一期（包括挪亞方舟）分階段啟用，一直以保育文物和保留漁村風貌為主旨的二期，則拖延近24年，政府才正式將地皮以象徵式地價1,000元批予新地至2029年，公園計劃三年內落成。

口說保育、保留，但24年過去，政府和新地在這方面的工作似乎微乎其微，連一塊外露地面的石碑差點被遺漏，即使意外地重新發現，也一度被政府冷處理。

團友們行程的重頭戲，是看新天后廟動土儀式。舊村內的天后古廟會被原址保留，馬灣原居民就另覓新址建新廟。不少老原居民都有參與，包括馬灣鄉委會主席陳祟業。他透露，新曝光的界碑，其實早在去年已有人發現：「有村民挖山草藥（搵到），就話畀我聽，帶我去睇。我就報咗畀古蹟辦。」

古蹟辦隨後如何跟進，無從得知，但界碑就閒置在草叢中，無任何圍欄或告示。直至今年4月7日，有歷史愛好者在網上公諸於世再經傳媒廣泛報道後，香港人才認知其存在。政府最終將新發現的馬灣界碑，連同存放於饒宗頤文化館的另一塊九龍關界碑，一同在今年4月納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點 」。公眾發現界碑後，工程人員才在通往界碑的小路上拉起多重膠帶，阻止遊人靠近。

同行的香港歷史研究社理事長李澤恩批評，政府和新地在過去一段長時間的空檔中，似乎沒有在當地進行充份的考察和研究，「一日唔郁，一日都唔做嘢......某程度上係遲」。溫佐治認為，在工程開展前及時尋回另一塊界碑，正正是提醒大家，可能仍有寶藏未被發掘。他認為新地應先停工，做好考古工作，「鄉民都知唔止一塊，（發展商）係有需要去搵一搵，會唔會搵到散失咗嘅界石？你𠵱家唔做，到真係做工程唔小心推冧咗，冇人知，咁對歷史係好大嘅損失」。

第二塊界碑有幸在推土機來到前重見天日，但24年來，村內更多東西已悄然敗壞、倒下，難以重修。

古稅關遺址塌剩半幅青磚牆

在村內舊鄉委會左邊，是原九龍關稅關（即海關辦事處）所在地。記者在舊村圍封前到訪稅關遺址，該處已被枯葉和樹木包圍，建築物只剩半幅長滿青苔的青磚牆，塌下來的青磚瓦礫隨意棄於地上，原先圍起遺址的鐵絲網已半倒，遊人可隨意進入。

根據資料，上址其實仍被古蹟辦以「馬灣古代稅關遺址」為名，記錄在香港文物地理資訊系統中，列為「具考古研究價值的地點」。古蹟辦的照片顯示，遺址本應仍有一面完整的「山型」磚牆，牆上有四個開口，設置了四個疑似扇狀物，照片右下角標有拍照日期，04年11月9日。

其實早於拍照日期十年前，城規會在94年已對新地的馬灣公園批出規劃許可，當中列明多項附帶條件，包括要「保留和復修有關歷史建築物和構築物」，當中除了首塊九龍關界碑和天后廟等為人熟知的文物，亦包括「稅關舊址的山牆」。

到底該幅山牆何時倒下？屬何方責任？2013年，新地曾向城規會申請，要求修改馬灣公園的規劃，刪除有關保留和復修山牆的附帶條件，聲稱修改是由於未能成功收購該地皮，同時規劃署人員在12年9月視察後，發現山牆上半部已被拆除。建議獲古蹟辦同意。最終新地在發展藍圖中剔除稅關遺址用地後，城規會接受了新的規劃方案。但新地原先的保育責任已無從追究。

溫佐治表示，雖然當初稅關遺址只剩一幅磚牆，但能反映稅關位置，又與九龍關界碑有組合價值，「如果政府冇做適當措施保護佢，的確係令人感到惋惜」。

記者就稅關舊址山牆的保護、過去在舊村內所進行的考古研究等問題向香港挪亞方舟（馬灣公園）查詢，但園方未有正面回應，亦沒有承諾會在公園2期工程開展前進行徹底考古工作，只重申「二期的發展計劃重視保育和活化馬灣舊村風貌，與政府的協議中亦列明會保育九龍關紀念碑和碑石，新地稍後會向政府遞交保育方案」。發展局回覆本報查詢時證實，古蹟辦於2020年11月接獲市民通報發現「九龍關」石碑。局方聲稱，古蹟辦已隨即進行實地考察，並與文物修復人員檢視石碑的保存情況，在確認其文物價值後，便聯絡地政處，要求在政府與馬灣公園有限公司簽立的批地文件中，加入保育該石碑。

當局稱，批地文件訂明，第二期發展範圍如有發現其他按《古物及古蹟條例》定義的古物或假定古物，均需加以保護，馬灣公園公司必須馬上向古蹟辦通報，並須按照古蹟辦及《條例》的要求處理相關古物。

至於馬灣古代稅關遺址，發展局稱，該處屬私人土地，古蹟辦曾數度前往該用地，得悉有關的構築物已經殘破，政府檔案亦證實，該構築物曾進行大規模的修葺工程。由於缺乏實質證明，古蹟辦難以斷定該山牆是否稅關殘餘部份及其文物價值，而古蹟辦於2012年視察上址時得悉該山牆的上部已被拆除。

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