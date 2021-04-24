【一夫當關】

【本報訊】民間人權陣線早前被傳或因觸犯港版國安法面臨被取締，不少戰友紛紛離隊，25歲的民陣召集人陳皓桓曾因此反思應否退出民陣，但自覺在社運人士中「包袱最少」，決定留守。身負逾十條控罪的他料6月首度入獄，稍後會與仍留守民陣的組織商討未來方向，包括需否暫停運作。陳指若無人在他入獄期間接任召集人，民陣就要停運。

記者：林俊謙

政府2月底以國安法大搜捕47名參加和組織去年民主派初選的人士後，新加坡《聯合早報》突引述不具名消息，聲稱民陣因曾接受美國國家民主基金會（NED）資助舉辦反修例運動，短期內將遭港府以國安法取締。去年10月接任民陣召集人的陳皓桓指，得悉報道時未感任何壓力，「因為佢哋講嘅全部都係假嘅，話我哋有收NED錢，但我哋完全無收過，完全係老屈」，指民陣過去一直靠在遊行集會中的港人捐款支撐營運，從未收取外國資金。

陳原以為發聲明澄清就能平息流言，怎料民主派47人因初選被捕，「飄移的紅線」令多個民主派政黨和民間組織均憂誤中「紅線」而停止參與民陣工作，「民間團體真係承受唔到國安法壓力，政黨亦要諗將來發展」。民陣原副召集人何啟明、司庫柯耀林亦因初選案被捕，另一副召集人葉錦龍則冀履行區議員職務，先後請辭，令民陣秘書處僅餘陳皓桓「一夫當關」，他對戰友和團體的退出表示理解。他下月會與仍在民陣的團體開會，若無人在他入獄期間接任召集人，民陣就要停運。

「𠵱家我25歲，畀盡你10年（坐監）都係35歲，一個冇乜包袱嘅人都唔頂，叫邊個頂？」

回想面對連串打擊，加上《文匯報》、《大公報》等中共喉舌連日刊文狙擊，陳皓桓坦言壓力之大令他「有啲頂唔到」，「我有日返到屋企，發現我隻狗死咗，我決定休息一個禮拜」。他小休期間曾反思自己的未來，包括是否要退出民陣，「但我又覺得，𠵱家我25歲，我畀盡你10年時間（坐監），我都係35歲，一個冇乜包袱嘅人，你都唔頂，咁你叫邊個頂？」

他認為如今可做的就是勿讓恐懼支配自己：「唔係話叫你完全冇恐懼，而係你要克服、面對個恐懼，兼且要面對埋你要面對嘅嘢，因為我哋無做錯吖嘛！我哋爭取五大訴求有乜問題？爭取結社、言論自由有乜問題？《基本法》27條寫明㗎喎！」

那今年還有否民陣歷年都舉行的七一遊行？陳皓桓苦笑稱「唔知道」，7.1當日他很可能已入獄：「民陣再發起（遊行）係非常困難，我喺度嘅話，我會嘗試（申辦七一遊行），但係我（屆時）未必喺度，我好希望唔會完全無聲音」。他稱留意到港人盡力「捐窿捐罅」發聲，包括排隊旁聽民主派被捕案、排隊光顧遭海關檢控的阿布泰等，「咁嚟緊六四、七一，我好希望大家都可以盡力去做」。