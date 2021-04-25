中聯辦今日（25日）再發文批評大律師公會主席夏博義，指斥夏博義借法院判決散播歪曲言論，為暴力者開脫，形容夏博義是「喪失職業操守的外國政客」，稱如果大律師公會繼續被這種人把持，只會作繭自縛，走上不歸路。

有份代表8.18非法集結案件被告的大律師公會主席夏博義早前接受《立場新聞》訪問，形容該案是香港法院首次對和平的未經批准集結，判處監禁式刑罰；又稱若市民和平表達的權利被剝奪，民怨無法宣洩，最終或會轉向具破壞力的途徑。

批夏博義「公然為違法者張目」

中聯辦今日發文，批評夏博義借法院判決「散播歪曲言論」 :「公然為違法者張目，為暴力者開脫，對執法者抹黑，對司法者施壓。」稱若大律師公會繼續被他這種人把持，只會作繭自縛，走上不歸路。

文中又批評，夏博義無視反修例風波期間大規模遊行示威後，屢屢發生「暴力事件」的事實，「反而用所謂和平示威竭力掩蓋和粉飾非法本質」，質疑夏博義無理指摘法庭判決。

挑戰全國人大常委會權威

中聯辦又斥夏博義接二連三地狂言要修改《港區國安法》，挑戰全國人大常委會權威，對抗香港法治和憲制秩序，並重提夏博義曾任英國牛津市議員一事，批評他是與外國有緊密聯繫的反華政客，反問怎能履行大律師公會聲明宣稱的維護法治、《基本法》和支持一國兩制，並奉勸大律師公會「不要在政治化道路上越走越遠，否則只會被一步步拖入無法自拔的深淵」。

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