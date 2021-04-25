近年KOL（Key-opinion leader）大行其道，更有不少人以當KOL為職業。疫情肆虐下，就業及營商變得更為困難，有調查發現，有不少年輕人及商家因而考慮轉戰網上營銷，惟亦有不少年輕人雖對投身KOL行業感興趣，但認為現時並沒有足夠配套幫助他們成為KOL。

逾七成受訪商家有意打入內地市場

獅子山青年商會早前進行調查，收到約500份問卷答覆，當中有六成為商家，四成為年輕人。調查發現，年輕人對投身KOL行業相當感興趣，僅有約兩成受訪者不太感興趣。當中有逾七成人想從事與「直播帶貨」（網絡推銷）有關的KOL行業。受訪年輕人認為，要成為獨當一面的KOL，需要相當的技能及特質，但僅有約四份之一受訪者認為現時香港有足夠的配套幫助他們成為KOL。

調查同時發現，商家在疫情下普遍都受到影響，有近八成半指疫情對其生意造成影響，更有近九成半商家認為網上營銷是未來營銷大趨勢，紛紛研究轉型網上營銷模式，亦有76%想將商品打入內地市場。

網絡推銷降近六成推廣成本

獅子山青年商會會長陳潔鈴指，疫情肆虐下，不少青少年畢業後未能找到工作，因而亦會希望透過網上分享的方式賺錢。對於商家而言，疫情亦令他們更依賴網上營銷，且有不少商家向她透露，網絡推銷的模式讓巿場推廣成本大大降低近六成。

有見青年人認為支援其成為KOL的資源不足，獅子山青年商會舉辦「KOL夢起航」的活動，邀請導師青年進行成為KOL的培訓。機構其後將於7月舉行比賽，為通過比賽遴選的參賽者提供網絡推銷的實習機會。

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