香港人，休息不足，壓力大，工作繁重；壯年時，雖未覺大病，但雜病就很多。從小微起，成大困劇，每個小症狀，在未來都可發展成令你寢食難安的問題。當中有兩個較多人輕視，是排便，和肌肉長期反覆緊。

飲食多，最好是每天也排便，寧可軟一些，也不偏硬，之前多次談及就不累贅了。

肌肉緊，是指疲勞和緊張的繃緊。肌肉，筋骨繃緊，氣血運行定必受影響，局部問題日漸放大，如肩頸緊， 氣血上下運行不暢，面皮膚會更快變差，起斑暗淡蒼老加重是可預計。局部氣血影響五臟六腑，再令全身慢慢變差，另外上樑不正下樑歪，其他部位，無形中也要遷就，增加負擔。所以切勿輕視長期肩緊。

肩頸問題減輕了，氣血運行好了，病人會即時自感身重減，目較清；遷就少了，心口悶好轉，肚腩部份人減輕，雖不是一通百通，但quality of life，睡眠質素精神已提升不少。

若即時用針／罐／其他方法緩解，在藥中亦要調整，告知注意事項，鞏固效果。

由於問題太細，或習以為常，病人未必會主動告知。覆診兩三次後，「醫師，你上次問嗰時唔覺，依幾日feel吓原來真係幾緊」，所以問診未必準確，幸好肩頸手足腰的長期緊或痛，脈診的手感簡單，中醫學生也可容易掌握，臨床數月或半年普通水平醫師，對脈診的動態，手感、氣感，互動有少量經驗後，準確度、內容、源流訊息就會更了解。

除找中醫治療外，早午晚的一兩分鐘全身的輕鬆拉筋已效果佳，不是表演，所以不用誇張拉筋，實際有效就可。下肢的緊，可以熱乾敷。

除了勞累，或姿勢可影響外，情緒心性也會令人易緊。性急的人，氣血也急；煩燥的人，氣血也烈；有強烈主見的人，就又急又烈。所以診斷後，也要吩咐病人得饒人處且饒人，放慢啲。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

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