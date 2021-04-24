【本報訊】在反對聲中浪費半億元公帑興建的觀塘海濱音樂噴泉上周四啟用，翌日便疑因地板不平圍封修理。有家長昨帶同年幼小孩遊玩，知悉有地磚鬆落，表明不會再帶幼兒前來。區議員批評：「（噴泉）一開始就唔應該存在，啲錢可以做更多嘢。」

網媒「Studio Incendo」報道，觀塘音樂噴泉上周五已發生故障，並引述現場保安人員說，因為有太多小朋友玩，互動遊戲區的瓷磚變得不平坦。本報記者昨午前往了解，被圍封的地方已解封，保安員稱，互動戲水區前日因地板不平整圍封，但不清楚為何解封，「都係收order（指示）做嘢㗎咋」。

地磚鬆脫絆倒小童

記者踏上原本圍封的地方，地磚明顯鬆脫，另一邊互動戲水區亦有類似情況但未見圍封，仍有小孩在鬆脫地磚玩樂，保安未有阻止。記者又發現，其中一個互動嬉水區五個噴嘴中，有兩個感應燈會亮起但無水出，其餘雖有水噴出，但水柱相當弱。

觀塘區區議員陳嘉言指，音樂噴泉一開始已經不應該存在，「咁快壞都係因為建造時做得唔好」。但他表示不太關心音樂噴泉的運作，「本來啲錢可以做更多嘢，依家個噴泉冇觀賞性，又冇實際用途」。

9歲桐桐及8歲琳琳首次到來遊玩，桐桐表示有留意到有鬆落的地磚，「有啲驚（仆親），會小心啲」，琳琳更指看到有小朋友在鬆落的地磚跌倒，認為「有啲要（快啲整番好）囉」。琳琳父親吳先生表示，觀察過地磚的凹凸不平處，認同「都有一定危險性」，認為須盡快修理。

陳先生與友人在觀塘海濱閒逛，批評噴泉是「垃圾嚟㗎，嘥錢，第二日就壞咗喇」。他又留意到戲水的小朋友口罩濕透，擔心「防疫意識好似唔夠高，啲人濕晒個口罩冇用，好似同冇戴口罩冇分別」。

康文署表示，前日下午發現音樂噴泉嬉水區有地磚輕微移位，為免影響遊人，已即時圍封有關位置，並通知工程部門進行維修。維修工作於同日黃昏完成後，已即時重開設施供市民使用。工程部門昨早派員再作詳細檢查，確認音樂噴泉範圍內的地磚狀況良好。惟署方昨發現有市民在音樂噴泉嬉水區內使用梘液，場地職員已即時阻止，並圍封有關範圍進行清潔，受影響嬉水區清潔完後已重開。