古洞北／粉嶺北新發展區正進行第一階段工程，其中包括興建塱原自然生態公園。發展局局長黃偉綸在網誌指，塱原是香港現時最大的連片淡水濕地，土拓署2019年年底展開工程，計劃把塱原核心地區約37公頃土地發展成自然生態公園，改善生態之餘，並補償因開發新發展區而造成的濕地損失，稱現時工程進展順利，預計項目2023年完成。不過當局沒有披露工程曾破壞濕地，需重新灌水及修復田壆。

生態區、農業區及訪客區共佔地逾35公頃

黃偉綸稱塱原自然生態公園日後由漁護署負責管理，漁護署自然公園主任何景欣表示，塱原擁有不同的生境，包括濕耕和乾耕農田、淺水池、稻米田、魚塘、沼澤等，生物多樣性豐富，期望公園為不同生物提供更多覓食、棲息和繁殖的地方，並保存傳統的耕作方式。

負責工程的土拓署工程師周夏露稱，公園將分為三個區域，包括佔地約21公頃的「生態區」、約11公頃的「農業區」及約5公頃的「訪客區」。

「生態區」會透過種植指定農作物及生境管理，維持塱原的生物多樣性；「農業區」則讓農民以生態友善模式耕作；「訪客區」則讓公眾了解及欣賞塱原濕地生態，提高市民保育意識。土拓署亦會把部份旱田和荒廢的農地修復成濕地生境，讓整個塱原增加約8公頃的濕地。

復修農田改善生態

網誌又提到，稻米田是禾花雀遷徙途中重要的休息站，土拓署與長春社、香港觀鳥會及塱原農民合作，去年年中成功種植約10塊稻米田，趕及在10月份雀鳥遷徙季節前完成，讓雀鳥遷徙途中在塱原休息；亦修復了昔日5塊水滋田，讓水滋及紅蟲在水滋田中繁殖，結果吸引了很多雀鳥、特別是水鳥前來覓食。

至於「訪客區」將設有木板步行道、觀鳥屋和戶外教室，亦設訪客中心讓公眾了解塱原在生態及農業方面的重要性。

土拓署又指，工程期間需小心進行每項工序，避免使用大型機械，減低對生態環境的影響。擔任項目顧問的長春社保育經理許淑君稱，希望當局施工時可以保持保育塱原的原則，如會提醒工程團隊特別注意生態價值較高的位置，避免工程車行走有關路段，並在去年10月至12月是禾花雀來港的季節，提醒工程範圍避開稻米田，以便禾花雀在田裏覓食。

因建新水道令濕地乾涸近月

不過，原來當局施工期間，亦一度出現濕地遭破壞的情況。許淑君接受《蘋果》查詢時透露，今年初有市民路經石上河一帶，發現當局施工時沙塵滾滾，許向當局了解後，知悉當局因清理該處荒廢田野的雜草及建設新水道等工程，令該區的濕地一度乾涸，部份田壆被破壞，估計情況維持約一個月。

許稱，他們發現後，已隨即與政府開會反映，當局已在該處重新灌水及重修田壆等，現時情況已改善；至於會否對濕地生態有長遠影響則仍有待觀察。

她稱，長春社與觀鳥會等一直有監察工程情況，如會提醒工程人員，即使在清除雜草時，若發現有雀鳥在該處築巢，應該盡量避開，並且在清拆構築物及水道工程時，工程車應避開生態價值較高的地方等。

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