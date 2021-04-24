昔日用作關押政治犯的域多利道扣押中心，屬三級歷史建築，範圍包括在二戰中用以抵抗日軍的銀禧炮台中的二號炮位。不過，銀禧炮台的另外兩個炮位，及多個探射燈台、彈藥庫、機房等設施荒廢多年。有學者認為，該處見證香港在二戰時期的歷史，希望政府主動做好修繕和保育。

香港軍事史學者、前古物諮詢委員會成員高添強表示，銀禧炮台的範圍大，除了仍保有三個炮位外，探射燈台、彈藥庫、機房等設施比起其他現存的戰前炮台亦更為完整。記者近日到銀禧炮台視察。炮台的三個炮位，除了已被修葺的二號炮位外，另外兩個均雜草叢生。

二號燈台被換地磚 格格不入

戰時載有對海探射燈的三個探射燈台中，一號探射燈台被樹木覆蓋，通往燈台的山路泥土鬆散，行人需以繩索輔助前往，但燈台的結構完整；三號燈台則因「藏身」在建有私人物業的山坡下，無法透過任何小徑前往。

二號燈台較易前往，惟已被鋪上款式不一的地磚，牆壁亦有被改裝過的痕迹。

地下室天花板砌鋼板擋襲擊

除了三個炮位及探射燈台，銀禧炮台還設有多個地下室，其中一個設在山坡邊，鐵閘虛掩，門口橫着一條倒塌的石屎，內裏漆黑一片。

入門是一條約兩米寬的通道，途經兩個沒有門的房間，盡頭是一個數百呎的空間，牆上有兩個大型凹洞。香港大學建築學院教授黎偉聰稱，該處是發電機房，凹洞應是發電機的排氣口；天花板以鋼板砌成，可以抵擋一定的炸彈襲擊。

見證香港保衞戰 學者促修繕保留

浸會大學歷史系副教授鄺智文表示，於30年代末建成的銀禧炮台，是駐港英軍當時為抵抗日軍而急忙加建，紀錄亦顯示，該炮台曾經在1941年向南丫島開炮，因英軍懷疑日軍在該島登陸。摩星嶺一帶曾是寮屋區，該位置可能曾有人居住，故部份探射燈台有改裝痕迹。

鄺智文稱該炮台在二戰期間雖然並非擔任最重要角色，但作為香港保衞戰的一部份，應予以保留；黎偉聰則促政府主動做好修繕和保育，尤其結構最為完整的一號炮位，建議改建成公園並修建山徑。

高添強表示，多個炮位及探射燈台中，只有屬芝加哥大學的2號炮位有被評級，批評政府未有認真看待香港歷史：「其實由回歸前殖民管治，到而家國安啦，政府都唔想香港人對軍事有好深認識。」他認為古物古蹟辦事處應先仔細調查本港現存的軍事遺址，並邀請專家為遺址評級。

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