【本報訊】北角昨晚揭發雙屍命案，中年男子回家發現83歲父親上吊，其患柏金遜症母親則昏卧床上，兩老送院後證實死亡，警方不排除有人身心俱疲下了結妻子生命後上吊自殺。這是四年內第六宗「雙老家庭」悲劇，事件令人想起2017年老翁黃國萬殺癱瘓妻案，當時為黃伯撰寫三頁求情信的立法會前議員張超雄對悲劇感到無言，指四年下來港府對雙老照顧及支援仍是嚴重不足，責無旁貸。

案中死亡夫婦是姓容（83歲）丈夫及姓譚（85歲）妻子，結婚多年，與55歲兒子同住堡壘街偉文大廈一單位。據知上址是兩人於1984年以50萬元購入。消息稱，譚婆婆患柏金遜症多年，行動不便要卧床休息，要家人貼身照顧，容伯年事亦高，本身病患纏身及有腳痛。親友稱兩老關係良好，平日容伯一力照顧病妻，惟他近日透露感到吃力。

張超雄斥政府支援不足

事發昨晚7時許，容伯兒子回家赫然發現父親在房中以繩索上吊，母親昏迷旁邊床上，口吐白沫，立刻報警。救護員將兩老送院，惟二人搶救無效證實死亡。警方發現容伯頸有勒痕，事後在現場撿獲一把利刀，正調查是否涉案，並剖屍確認死因。警方正調查是否有人長期照顧病妻身心俱疲下，殺妻後自殺，其後列自殺及屍體發現。

今次命案再揭雙老悲劇，2017年8旬老翁黃國萬殺死癱瘓妻子事件，當時為黃伯撰寫三頁求情信的立法會前議員張超雄得悉再發生雙老悲劇感到無言及遺憾，認為香港人口老化問題日益嚴重，但政府長期對雙老照顧支援不足，以長者輪候護老院舍為例，現時輪候期長達三年，輪候期內死亡由2017年每年5,000至6,000人，到現時每年7,000人，反映問題惡化，長者面臨進一步困境。

香港防止虐待長者協會助理總幹事林文超表示，雙老家庭貧病相依，照顧老伴困難，在社會支援不足下漸感絕望，加上疫情關係，政府鼓勵長者居家安老，以致他們較少接觸外界，有問題也沒人傾訴，容易鑽牛角尖做出儍事。他批評政府對雙老家庭支援長期不足，悲劇一宗接一宗，應加撥資料應付問題。