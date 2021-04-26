港府接連限制公眾查冊途徑，早前建議限制公眾查閱公司董事及秘書的身份證及通常住址。公司註冊處前處長鍾悟思在《明報》撰文，指相關建議未有公眾諮詢下就直交立法會，若實施新規定將削弱香港商業生活核心原則，又指傳媒調查報道不受阻礙地查冊的能力，是香港透明度和公民自由的根本重要基石，建議政府重新考慮是否推行「具潛在危害」的提案。

鍾悟思表示，大批需要對董事進行定期查冊的專業人士查冊能力將會大幅受阻，包括會計師、律師、公司秘書事務所及房地產經紀人，將令企業腐敗、欺詐和洗錢等舞弊行為的潛在機率增加。他又特別提到許多新聞界成員需要定期進行公司查冊，而進行調查報道時不受阻礙地查冊的能力，是香港透明度和公民自由的根本重要基石。

政府早前指相關建議有參考英國等地。鍾指英國有要求所有公司必須提交經過審計的賬目，而香港沒有這樣的要求，還允許董事隱藏其居住地址和身份證號碼，問題將變本加厲。而最低透明度的公司，為不法分子的腐敗行為、欺詐、洗錢、資助恐怖分子武器等提供了完美的途徑。

鍾續指，英國因為某些公司及其家族的董事受到騷擾和恐嚇的嚴重威脅，必須引入董事住址的保密登記冊。但香港董事沒有同等風險下，不清楚為何沒有適當公眾諮詢，必須現在施加這些限制。

指董事放棄部份私隱在所難免

鍾強調，儘管保護個人私隱和防止濫用查冊資料很重要，但保持不受限制的公眾查冊權利，來確保充份的公司資訊披露和透明性也至關重要。他認為，為了保障債權人、投資者等公眾利益，董事放棄一定程度的個人私隱在所難免。

鍾又表示，如實施新規定，將削弱作為香港商業生活核心的問責、全面披露和透明性的原則，對香港國際金融中心的形象和聲譽產生不利影響，建議政府重新考慮是否推行這些具潛在危害的提案。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）