近日先後多名民主派中人接受訪問，探討主流民主派應否參選「完善」選舉制度下的立法會選舉，當中有人支持、反對、又或持觀望態度。

有民主派中人直言，民主派現在要考慮的，不是單純在今次立會選舉中「選定唔選」，而是目前民主派各大政團日後要如何定位發展，「究竟係仍然爭取入議會，定係選擇離開議會建制呢條路，重回當年冇選舉時候嘅壓力團體路線？」

料選委會選舉後扑槌

該民主派人士認同民主黨李永達在訪問中說，若北京容許民主黨選，一定會給民主黨人提名及入閘，但正如李所言，這並非「有得選同冇得選咁簡單」，「正如阿達講，入面涉及係咪北京屬意嘅民主黨人先可以選、係咪畀你選到之後就要回報？呢個已經唔係有冇得選嘅問題，好似阿達嘅分析，係涉及個黨嘅立場，同埋係咪堅守底線嘅問題」，他認為這些才是更重要議題，「民主派決定選唔選之前，要先諗清楚呢堆問題，因為呢啲係長遠嘅定位，唔單係今次選唔選嘅問題」。

另一政界人士表示，他接觸的一些主流民主派人士對參選立法會仍然不太認同，「佢哋同意作為政黨，唔參選係講唔過去，但係咪因為要參選，就好多嘢都要妥協？」

有些老泛民更認為，若真的要妥協才能參選，「大不了縮返去當年未有選舉嘅時候，變返做壓力團體嘅身份，起碼可以堅持原則」。

他又相信主流民主派內對應否參選討論會繼續，「我估最快要到選委會選舉之後，睇埋個結果，主流民主派先會有決定」。