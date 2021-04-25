【本報訊】發展局為補償因開發古洞北及粉嶺北新發展區造成的濕地損失，興建佔地37公頃的塱原自然生態公園，料2023年啟用；惟有環團揭發局方涉隱瞞施工曾破壞公園內濕地致乾涸。

發展局長黃偉綸在網誌稱，塱原自然生態公園由漁護署管理，署方指塱原有濕耕和乾耕農田、淺水池、稻米田、魚塘及沼澤等不同生境，生物多樣性豐富，冀公園為不同生物提供更多覓食、棲息和繁殖的地方，並保存傳統耕作方式。

一度乾涸 需重新灌水

網誌又提到稻米田是禾花雀遷徙重要的休息站，土拓署與長春社、香港觀鳥會及塱原農民合作，去年年中成功種植約十塊稻米田，趕及10月份遷徙季節前完成，讓雀鳥遷徙途中在塱原休息；亦修復了昔日五塊水滋田，讓水滋及紅蟲繁殖，吸引了很多雀鳥、特別是水鳥前來覓食。

土拓署指工程期間需小心進行工序，避免用大型機械，減低對生態環境的影響。擔任項目顧問的長春社保育經理許淑君稱，冀施工可以保持保育原則，在去年10月至12月禾花雀來港季節，提醒工程範圍避開稻米田，以便禾花雀在田裏覓食。

惟許透露當局施工期間一度有濕地遭破壞，今年初有市民路經石上河一帶，發現施工時沙塵滾滾，許知悉當局因清理雜草及建新水道等工程，令濕地一度乾涸，部份田壆被破壞，料情況維持約一個月。許稱已隨即與政府開會，當局已重新灌水及重修田壆，情況已改善；長遠會否影響濕地生態則仍有待觀察。許又指長春社與觀鳥會一直監察工程，提醒人員清除雜草時若發現有雀鳥築巢，應盡量避開；清拆構築物及水道工程時，工程車應避開生態價值較高的地方等。