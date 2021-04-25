【本報訊】北角偉文大廈雙屍命案疑團解開，警方在場搜獲二人遺書，提及尋死意念及交代身後事，相信83歲老翁年老多病，無力照顧患柏金遜症的85歲妻子，疑身心疲累壓力爆煲，前日趁兒子離家，毅然了結妻子生命，繼而上吊自殺，警方將案改列謀殺及自殺跟進。

共赴黃泉的老夫老妻，分別姓容（83歲）及姓譚（85歲），結婚逾60年，育有兩女一子。警方昨表示，譚婦十年前患上柏金遜症，自顧無力，丈夫對她不離不棄，獨力照顧愛妻，直至去年底老翁身體日衰，行動不便，擔心未能照料愛妻，曾向家人吐露心事。

鄰居嘆政府忽略支援

其兒子（54歲）體諒老父困難，月初向公司申請一個月大假，搬回舊居與父母同住，照顧母親，亦紓緩父親壓力，前日他短暫離家，回家驚見父親在客廳用窗簾繩上吊，連忙跑到廚房取刀斬繩救父，之後又發現母親昏迷床上，口吐白沫，報警送院搶救，可惜父母五分鐘內相繼離世。

警方在現場撿獲兩人的遺書，內容提及尋死念頭及交代身後事，單位內未有發現打鬥及掙扎痕迹，但女死者的頸部有瘀痕，相信曾遭襲擊，不排除容伯將妻子扼斃後上吊自殺，稍後驗屍進一步確定。

據街坊透露，死者夫婦三代同堂，孫兒亦已入讀大學，兩夫婦平日恩愛，經常手拖手出入，羨煞旁人。街坊林先生指，兩夫婦常到附近購物，見面會打招呼，「（容太）以前自己行，最近冇出入，起碼個幾兩個月，以前成日一齊出去買嘢」。林又說，個多星期前曾見容伯獨自出入，臉容憔悴，「平時有打招呼，嗰次見到佢就唔睬人」，他對悲劇感可惜，認為容伯可能情緒受困並缺乏支援。

居民邱先生亦慨嘆，政府忽略有自住物業長者需要，「你有樓有剩，政府唔支援，你要冇晒物業，仲要存款少佢先幫你」。

老人權益促進會執委陳鑑銘表示，現時雙老照顧情況普遍，可能長者單方或雙方都有長期病患，對照顧老伴均感壓力。例如以往兩老可以結伴出入，假若其中一人或雙方病情惡化，重擔就會落在負責照顧者身上，本港人口老化問題嚴重，陳認為除長者支援，照顧者支援同樣重要。

陳又指疫情持續一年多，對有需要聘請外傭照顧的家庭增加困難，外傭來港要檢疫，時間拖長，甚或最近禁止個別外傭輸出國航班來港，都會窒礙有需要家庭聘請照顧者意欲。