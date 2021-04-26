前年反送中抗爭運動警民衝突不斷，多間警署曾被圍堵。其中8月11日晚上，過百名示威者聚集沙田警署外，警員多次施放催淚彈，驅散期間拘捕六男一女示威者，控以非法集結等罪名。案件今在沙田法院開審，一名被告承認非法集結罪，獲准保釋候判，其餘被告不認罪受審。當晚在場的女督察潘小宇今出庭作供時，不只一次要求直述現場聽到的粗言穢語，更一度向裁判官崔美霞稱：「唔好意思，我又要講粗口了。」

七名被告依次為區嘉偉 、李子豪 、葉盛富、楊基樂 、蔡承志、何皓賢及女子林嘉慧，各人同被控一項參與非法集結罪，首被告另遭控以管有對講機、藏有攻擊性武器及襲警三罪。此外葉另被控一項管有對講機罪，何皓賢則另被控一項管有攻擊性武器罪，涉及雷射筆。

案件開審前，控方向各被告宣讀控罪。除了第四被告楊基樂承認一項參與非法集結罪外，其餘被告否認所有控罪。裁判官崔美霞下令待其餘被告的審訊完結，才處理楊的判刑，准許楊以兩萬元保釋候判。

警署外不時有人高呼「黑警」及「解散警隊」

控方案情指，前年8月11日晚上，約200名分別戴有口罩頭套人士，聚集於沙田警署外，不時辱罵警員「黑警」及「解散警隊」，又以雷射筆照向警署，並用不同雜物於警署外堵路。其間有負責防衞警員聽到擊碎玻璃聲音，又有人撞警署鐵閘。

警員多次發出警告，聚集人士未有理會，警員遂發射三枚催淚彈。防暴警員進行驅散期間，目睹楊與十多人聚集一起，又用雷射筆照射警員眼睛；警告無效下，警員上前拘捕楊，於其身上搜出電筒及生理鹽水，警誡下楊沒有說話。

控方傳召女督察潘小宇作供，她指案發當晚接獲消息指沙田警署將會成為圍堵目標，她隨即派員於警署不同位置作佈防調動。大約11時許，她目睹多名穿黑衫人士陸續出現，開始破壞警署外圍，不斷向警署大叫「黑社會落嚟未」、「香港警察知法犯法」、「殺人兇手」。潘庭上不止一次要求直述現場聽到的粗言穢語，更一度向裁判官崔美霞稱「唔好意思，我又要講粗口了」，隨即說：「X你老母。」

主審法官不良於行 全程站著審案

潘續指，由於現場黑衣人未有理會她發出的警告，遂指示其他警員舉黑旗示意將發射催淚彈。潘又指當時有「嗌咪」，呼籲一條馬路之隔的屋邨居民「麻煩閂閂窗」。潘指警署側門被人不斷拍打，形容警署外情況急劇惡化，直至外援警員到場進行驅散才平息。潘多次自言當晚負責警署安全，形容自己責任非常重大。

庭上播放多條現場片段可見，現場大批身穿街坊裝邨民情緒非常激動，不斷責罵警員，又不時指警員叫「霸王雞」，並叫於警署高位警員「跳落嚟」。聆訊明天繼續。

主審本案的裁判官崔美霞日前身體抱恙，休假多天，今進庭時可見其左手持枴杖，以極緩慢步伐行向座椅。惟她未有坐下，更全程站立審案，其枱面可見特別架設了一個黑色鐵架，將文件位置升高方便審理。未知崔官發生何事。聆訊繼續。

【案件編號：STCC1188/20】

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