COVID-19疫苗開打2個月，衞生署接獲逾1,890宗懷疑副作用事故，包括罕見出風癩及雷諾氏綜合症；最少750人需送院。最常通報的針後不適症狀，例如暈眩、心悸、高血壓等，雖然多數短時間痊癒，但因這些同時是糖尿病、高血壓、心律不正等疾病的症狀，相關長期病患者出現的機率可能較高。

最近呈報的事故，以BioNTech疫苗佔多數，醫生指出，因為BioNTech疫苗刺激免疫系統產生抗體的能力遠比科興高，針後不適的機會自然較高；惟有皮膚病史或未控制好慢性病的市民，應先取得醫生意見才打針。

疑疫苗刺激免疫系統 影響長期病患者

據衞生署最新的疫苗安全監察報告，本港錄得逾1,890宗接種疫苗後的異常事故報告，最少756人需要送院。政府沒有披露每宗個案詳情，政府新聞處每日只會公佈當中一部份、直接由接種中心送院的事故；《蘋果》統計由2月26日至4月24日累計約376宗個案，最常出現的副作用為暈眩（112次），其次為心悸（53次）及高血壓（45次）。

值得留意的是，這些症狀，一般也常在血壓不穩、心律不正、糖尿病或皮膚過敏人士身上出現，不排除因為疫苗刺激免疫系統，出現症狀的機率較健康的人高。

181宗事故134宗涉BioNTech 2宗屬非常罕見症狀

疫苗開打首1個月，大部份副作用事故是接種科興疫苗後發生；但本月開始卻以BioNTech佔大多數，截至4月24日，181宗報告有134宗涉及BioNTech、47宗涉及科興。

最近亦出現兩宗非常罕見、沒被列入兩款疫苗副作用的症狀報告。3月23日，41歲男子在荃景圍體育館接種BioNTech疫苗後，出現俗稱「風癩」的蕁麻疹，送仁濟醫院診治，之後自行離院。同日，54歲女子在港大醫學院營運的鴨脷洲體育館接種中心，同樣接種BioNTech疫苗後，胸部不適及出現「雷諾氏綜合症」，送瑪麗醫院治療後出院。

雷諾氏綜合症 血管收縮十指突然冰冷

血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁表示，出現「雷諾氏綜合症」時，手指、腳指會突然冰冷，血管收縮，「由白色變做藍色，好似手指缺氧咁，之後（好轉）就變返紅色」，有時伴隨痛楚及麻痺感。若症狀輕微，只要提升手腳溫度便會痊癒；嚴重者或需類固醇醫治，若處理不當，手指有機會壞死。若病者過往不曾出現類似情況，而打針後30分鐘內出現這些症狀，較大機會由疫苗引致，「因為唔止呢種疫苗，其他疫苗都可能引發凝血問題」。

皮膚科專科醫生陳湧指出，出風癩是皮膚過敏反應；若以往沒有風癩，打針前亦沒有進食海鮮、補品等，針後出現「一撻撻」的風癩，很可能是源於疫苗。風癩一般處方抗組織胺治療即可。

醫生：市民應考慮整體有效率選擇疫苗

接種疫苗人數增加，出現副作用的個案也上升。家庭醫生林永和認為，因BioNTech疫苗刺激免疫系統產生抗體的能力較高，相對來說身體的不適反應也較科興大，「就好似老師畀份深啲嘅功課學生做，學生都會比較唔舒服」。理論上，嚴重的症狀會於打針後短時間發生，翌日才感覺到的肌肉疼痛或疲倦等，屬於輕微、毋須求醫。

他認為兩款疫苗均安全，市民未必要用出現副作用機率來選擇疫苗，反而應考慮整體有效率、對變異病毒株效用等實際用途。

區永仁及陳湧也指，除了病情未受控制的慢性病、心血管疾病，或濕疹等皮膚病患者，兩款疫苗均適合接種。惟市民有疑慮，應先尋求醫生意見。

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