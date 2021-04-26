港台再有人事變動。《蘋果》綜合多個港台消息，掌管電台部助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐已請辭；李百全空降港台後兩個月，最少已有5名高層辭職。有港台消息人士透露，去年9月才接任的周國豐以照顧家人為由辭職。港台證實消息，指周國豐已向李百全請辭，7月9日離任。《蘋果》今午致電周國豐，有待回覆。

DJ出身、現年50歲的周國豐，在港台任職逾30年；去年9月接替退休的張健華，出任助理廣播處長（電台及節目策劃）。惟自廣播處長李百全今年3月上任，周被指成為九人編輯委員會之一，有份掌管節目生死，惟編委會遭內部諷刺為「港台九男女」。

馬浚偉上周稱與周國豐傾電視部合作

在周國豐51歲生日前夕，《蘋果》獲多個港台消息透露，周國豐已向港台請辭，內部暫未清楚周是何時遞信。有港台消息人士稱，周以照顧家人為由請辭，下月7日為周最後一個工作日，之後開始休假，又形容周「轉數快」、「是有能力的人」，但認為周的請辭理由「似乎唔係咁令人相信」。被問到周有否在編委會內「頂住」壓力，消息則說不清楚，「乜都confidential（保密）嘛」。

《蘋果》今午致電周國豐辦公室電話，由他人接聽並着記者留電話，暫未獲回覆；港台回覆證實，周國豐因家庭理由，已向廣播處長提出請辭，將於7月9日離任。至於周離職前的休假，港台表示「無補充」。港台又指，周國豐在港台任職超過30年，感謝他多年來的貢獻。周辭職後的工作安排，會因應運作需要及根據公務員事務規例，作出適當安排。

早前傳出將出任港台電視部高層的藝人馬浚偉，上周才表示與周國豐商討在電視部的合作，但未有具體定案，令有港台中人質疑，周國豐或有意「踩過界」掌管電視部。

區麗雅繼續請長病假

李百全及副處長馮建業，對落只有包括周國豐在內的兩名助理處長，另一名掌管電視部的助理處長（電視及機構業務）區麗雅，上周傳出長請病假的消息，她的職位由教育電視部出身的陳俊樂署任，惟沒有署任限期。

現時政府電話簿顯示，陳俊樂原本的職位總監（電視）為「懸空」、其助理處長職銜也沒有如其他政府職位一樣註明是「署任」。港台今再回覆時僅重申，區麗雅現正休假。

港台再空降公僕 被質疑組「4人審查小組」

另外，港台早前先後空降4個職位，前行政署長蔡潔如出任新職位「廣播處長顧問」；商經局助理秘書長（通訊及創意產業）張恩慈出任港台高級經理（特別支援）；兩名來自通訊辦娛樂事務管理主任（內容規管）陳志輝及黃慧賢，分別擔任經理和助理經理（特別支援），被質疑組成「4人審查小組」。

李百全3月1日上任當日即引來公共事務組總監王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲，及被稱為「金牌監製」《香港故事》監製方曉山宣佈「劈炮」；原定7月退休、有份主管《議事論事》的高級監製薛友德亦在上月底請辭。

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