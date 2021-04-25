【本報訊】外賣平台客人「呃餐」招數無所不用其極，當中除涉及顧客，外賣員亦牽涉其中。有外賣員大爆呃錢呃食陰招，包括私吞外賣，更會與顧客串通，以「地址錯誤」或「找不到客人」為由取消定單，卻將餐點半價分賬，實行袋袋平安。

在兩大外賣平台做兼職外賣員的Peter，入行兩年見盡「呃餐」奇招，不少行家會因餐點吸引，或臨近下班時間偷餐「醫肚」，「啱胃口就會咁做，咪扮打瀉，自己就有個餐食」。

此外，亦有客人以假電話及假地址在foodpanda開賬戶，點餐時選擇貨到付款，其後客人竟在餐廳外等候外賣員直接取餐，並支付餐點一半價錢，只要外賣員向公司謊報「地址錯誤」或「找不到客人」就可取消定單，然後直接將餐交給他。

每張單袋100至200元

由於定單取消後，外賣員大都可以「自行處理」餐點，半份餐費袋袋平安，客人又有「便宜飯」食，創造雙贏局面。Peter稱，行內不少外賣員每幾日便遇到一次這類「枱底交易」，每張單袋100至200元。

台式餐廳負責人Chris直言，近個半月「漏餐」或「外賣消失」情況嚴重，由過去一個月只有一至兩次，現時卻增加至少一倍。有外賣員取餐後，多個小時才將餐點放回餐廳或直接失蹤，客人聯絡平台和外賣員不果，通常致電餐廳了解。

有客人日前透過外賣平台訂兩份餐，合共280多元，外賣員從未現身，其後他卻收到外賣員抵達並已送餐訊息。他隨即經平台聯絡客戶服務，可惜毫無反應。無計可施下，客人只能問餐廳，惟獲告知早已出餐，最後外賣員「失蹤」，估計外賣已被私吞。他批評外賣平台沒一個快而準的渠道為客人解決問題，終難為客人。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，外賣平台難以監察外賣員行為，就算有GPS追蹤，亦只能顯示外賣員的平面位置，難以得知是否上樓。當客人及外賣員各執一詞，平台難以考究誰是誰非，調查成本及時間相對高，外賣平台寧退款了事。相信不少人看準這漏洞，濫用退款機制。他建議，外賣平台可增設簽收機制，着外賣員及客人交收時掃二維碼，或簽名作實，最少可保證客人有收到食物。