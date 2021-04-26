四名大專生被指於前年11月12日在中大二號橋一帶參與暴動，案件續審。處理案中第三被告相關證物的警員供稱，從被告的背囊中找到涉案雷射筆。他接受辯方盤問時強調，當時的確從同袍手中接收第三被告的背囊，惟途中其他同袍也有可能觸碰過該背囊。

偵緝警員12419劉子聰供稱，案發當天他拍攝現場情況，及至看見軍裝同袍制服第三被告張俊浩後便停止拍攝，上前協助同袍處理被告。

警方在本案中撿取兩支雷射筆，控方原本打算將兩支雷射筆都交給劉查看，並由他確認哪一支是從第三被告身上搜出，惟遭辯方質疑做法不妥。

控辯雙方經商討後，同意只將其中一支控方聲稱從第三被告身上搜出的雷射筆交給劉查看，但事前要將該支雷射筆從證物袋取出，並取走所有警方檢取該支雷射筆的標籤。劉看過該支雷射筆後，確認那是從第三被告的背囊內找到。

劉起初供稱，看見已遭同袍制服的第三被告時，其身上有經已脫下的豬嘴和眼罩。惟劉接受辯方盤問時稱，豬嘴和眼罩其實位於被告身旁。辯方指出，若然有同袍將豬嘴及眼罩等物品放在第三被告身上，劉可能沒有機會看到此事，劉同意。

盤問下劉又稱，除警員9343鄧子豪與他本人以外，他們至少曾和警長58840及一名軍裝同袍將第三被告帶到二號橋。辯方指劉在書面供詞中聲言從鄧手中交收第三被告的背囊一事，其實並不存在。劉不同意。

辯方再指，其他同袍可能從中觸碰過第三被告的背囊。劉表示他於途中需要收起攝錄機，其間或有其他同袍協助他拿著背囊，而他或曾經將背囊交給警長58840，軍裝同袍亦可能拿過背囊，但不確定是哪名軍裝同袍。辯方亦指，劉不能確認鄧從誰人手中接收證物，劉表示：「可以咁講。」

四名被告為中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲），控罪指他們在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶和他人參與暴動。陳、張及鄧各被控在非法集結中以護目鏡、防毒面具及濾罐蒙面，張另被控管有雷射筆。案件明天續審。

【案件編號：DCCC362/20】

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