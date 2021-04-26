藝人伍詠薇的胞兄、遵理學校創辦人伍經衡（Richard Eng）家中失竊，其菲傭偷竊多隻屬於伍妻的名錶、耳環、金粒，總值約119萬元。涉案51歲菲傭今在區域法院承認盜竊罪，求情透露因家庭原因欠債25萬，無力還債，遂向僱主財物下手。法官杜大衛指被告違反誠信，考慮物品價值等因素後，判監兩年。

菲律賓籍被告Edarlyn Arcalas Emperador（51歲）前年4月6日至8月6日期間在何文田常盛街半山壹號一個單位內犯案。

辯方求情指，被告廿多年前甫來港已為伍妻一家工作。被告因家人生病，需籌措手術費，亦因其他家庭原因而陷入財困，共欠債約25萬元，當中9萬更是由伍妻借出。伍妻每月發薪時會扣起500元，惟被告無力還債，終因經濟困難而盜竊僱主錶飾。

案情透露，被告自1996年受僱於伍妻梁賀欣，事發時已為伍妻一家工作約24年。前年8月3日晚，伍妻嘗試找出其價值6萬元的金色勞力士手錶，惟遍尋不獲，丈夫及女兒均表示沒見過該勞力士金錶。

伍妻搜索一番，發現其他手錶金飾也不翼而飛，包括另一隻價值10萬元Roger Dubuis手錶、一隻價值8萬元Piaget手錶、3隻分別價值25萬元、8萬元及15萬元的Patek Philippe手錶、一對Hermes耳環、一條Roger Dubuis頸鍊、8粒值4萬元的金粒，總值118.9萬元。

伍妻質問被告，被告承認偷去有關財物。警方同月7日接報，在被告褲子起回其中一隻錶，亦發現數張當舖收據。

警方以盜竊罪拘捕被告，她接受警誡時自言貪心，為了解決一己使費，才從伍妻夾萬偷取涉案手錶金飾到當舖典當。警方根據當舖收據，到當舖起回大部份失物。

【案件編號：DCCC1025/20】

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