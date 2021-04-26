人民力量副主席「快必」譚得志被控去年多次擺街站及遊行期間引發他人憎恨和藐視政府。他早前申請終止本案聆訊，質疑他面對的煽動罪用字含糊抽象，對言論自由構成不必要限制，違反《基本法》及人權法。區域法院法官陳廣池今裁決指，控罪是否違憲，應該留待正審才提出，認為辯方未能證明被告會如何遭受不公審訊，駁回辯方申請。案件將於下周一進行審前覆核，並如期於下月10日開審，審訊語言為中文。

辯方早前指，煽動罪的條文以「憎恨」、「藐視」、「離叛」、「惡感」、「敵意」等字詞描述他人對涉案字詞的主觀情感和想法，用字抽象，法律上缺乏客觀標準。辯方也認為本港現行煽動罪定義嚴苛，即使僅以激烈言詞批評政府、不涉煽動暴力的言論，也有機會入罪，不必要地限制政治及社會辯論，亦與維護公共秩序的目標相距甚遠。

官：控罪是否違憲應待審訊時才提出

控方回應指，質疑控罪違憲顯然並非申請終止聆訊的有力理由。如果控罪不符《基本法》，法庭有權作出補救性詮釋。若然控罪出現違憲爭議，大可留待審訊時再提出。

控方又表示，控罪字眼的意思會隨著時間和地點有所改變，主審法官可以按情況自行詮釋。控方亦指，即使演講者無意煽動暴力，採取行動維護國家安全或公共秩序的做法，亦屬合乎比例。

陳官裁決指，法庭有權行使酌情權終止案件聆訊，但門檻頗高，亦要符合若干情況，當中包括被吿不可能面對公平審訊、以及案件若然繼續檢控會構成濫用司法程序等。陳官指出，有關情況頗為特殊，辯方有責任證明被告會如何遭受不公平審訊。

陳官表示，終止聆訊申請的重點，應為案件有否出現濫用司法程序的情況。質疑控罪違憲一事，應是審訊時提出的議題之一，並非在申請終止聆訊時提出。陳官認為辯方未能顯示被告如何有機會遭受不公審訊，亦未能證明被告面對的煽動罪有濫用程序之嫌，決定拒絕行使酌情權，不會中止案件聆訊。

以非禮罪為例 控罪僅列犯案時地 詳情留待事主作供

辯方亦要求控方釐清控罪詳情，指控方沒有清楚界定控罪所指的字眼為何，做法違反撰寫控罪書的規定，導致被告難以得悉他在案發時的甚麼言詞構成煽動意圖。控方回應指，控罪詳情已列明案發日期及地點，提供合理資訊和必要控罪元素，亦有提供片段作證，不理解為何被告聲言不知道自己面對甚麼指控。

陳官對此裁決指，控罪詳情只需要提供「合理」資訊，而非所有資訊。控方除了控罪詳情外，亦有片段和案情撮要作證。陳官認為，如果控罪詳情變得冗長複雜，會令人混淆和誤解，做法不切實際。

陳官亦指，煽動罪需要考慮語境以及案發時的政治、社會及文化情況等等，控方明顯是指稱被告案發時的整體言行構成煽動意圖，難以理解被告何以聲言不知控方指控為何。

陳官又以非禮罪作例子，指非禮罪一般只會指稱被告在何時何地非禮事主；至於如何非禮，則依賴事主證供或案情撮要，認為本案控罪也應採取相關做法。

雖然陳官裁定本案的煽動罪已提供足夠及合理資訊，沒有令被告混淆和構成不公，惟陳官指控方撰寫部份控罪的詳情時有改善空間，例如罪行可指明部份涉案字眼是針對警隊。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

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