前年10月1日中國國慶，本港各區爆發反修例抗爭運動。一名女子當日在北角被警員搜出藏有雷射筆、螺絲批及鉗等物品，被控以管有攻擊性武器等罪。案件經審訊後，今於東區裁判法院裁決。裁判官鄭紀航直指被告的證供匪夷所思、砌詞狡辯。鄭官表明不接受沒有參與示威的市民會隨身攜帶面罩一說，又直言不相信普通市民會帶備望遠鏡以觀察街上情況及保障自身安全。鄭官全盤接納警員的證供，裁定舉證毫無合理疑點，被告罪成，判監9個月。

報稱任職理財顧問的被告王思雅（32歲）被控在公眾地方管有攻擊性武器，以及管有任何物品意圖摧毁及損壞財產兩罪。控罪指，她於2019年10月1日在北角電氣道169號外攜有一個能發出雷射光束的裝置、一盒螺絲批、一個螺絲刀、兩套各九個的六角士巴拿、四個圓形士巴拿及三個鉗。

官不接受沒參與示威市民會隨身攜帶面罩

根據控辯雙方承認案情，案發當日各區均有非法集結。至晚上9時50分，多名黑衫人在英皇道跑出，其間有人大叫「黑警」，又有人以雷射筆照射警方。警方發射催淚彈驅散示威者，有警員看見被告形迹可疑，其後跑入理文商業中心，警員遂上前截停被告。被告當時穿黑衣、頭戴黑色頭巾，警員從其背包搜出涉案物品。

鄭官裁決指，辯方曾爭議呈堂的雷射筆並非警員於案發現場搜出的那支。辯方又指分別有三名警員處理雷射筆，但雷射筆的證物編號一時被編寫為「31」，一時被編寫為「17」，質疑警員或混淆其他案件的證物。惟鄭官指警方沒有硬性規定警員須使用統一的證物編號；警員形容證物時證供清晰，雖然供稱的號碼不同，但並未影響證物連貫性。

被告自辯時曾供稱，當時港島區經常有示威活動，故常使用涉案望遠鏡觀察街上情況，以判斷是否適合外出工作。鄭官直言不相信正常普通市民會用望遠鏡觀察情況及保障自身安全。至於被告解釋案發前一個月已隨身攜帶防毒面具，以免吸入催淚煙，鄭官亦表明：「不接受沒有參與示威的市民，隨身攜帶面罩。」

警員作供時遺忘案發時諸多細節 官仍裁定控方舉證至毫無合理疑點

被告自辯時指，由於弄掉了公司儲物櫃的鑰匙，才會隨身攜帶涉案物品。鄭官直指被告砌詞狡辯，認為被告只要換鎖就能解決上述問題，根本不用隨身攜帶涉案物件。被告亦曾供稱涉案螺絲批體積細小，會隨身攜帶以便修理電腦，每年會使用兩至三次。鄭官直指被告使用螺絲批的頻率極低，加上她長期外出工作，理應輕裝出行，其證供簡直匪夷所思，不能接受。

被告供稱在購買涉案雷射筆時，曾與商戶商討雷射筆的功率。鄭官指若被告曾表示購買雷射筆用作正當用途，商戶理應不會提供高輸出功率的雷射筆給被告，故被告深知涉案雷射筆的真正殺傷力。總括來說，鄭官認為被告的證供自相矛盾，不接納其證供。

鄭官全盤接納警員的證供，認為警員為誠實可靠的證人。控方已舉證至毫無合理疑點，裁定被告兩罪成立。

辯方求情指，被告已深感後悔，其上司及商戶董事均有撰寫求情信，指被告工作態度勤奮，亦相當照顧其他同事；她只是一時受到社會事件影響才會犯案，望法庭從輕發落。辯方在判刑後申請等候上訴期間讓被告保釋，惟遭鄭官一口拒絕。

【案件編號：ESCC1049/20】

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