黃大仙祠財神宮今日（26日）開幕，吸引過百名善信到場參拜，為五座財神像貼金箔祈福。有首次拜財神的市民表示特意來為香港祈福，亦有市民為家人祈求平安。

財神宮下午4時起開放予公眾參拜前，排隊等候的人龍已沿中庭排至門外。四面玻璃牆的財神宮會取代原先面積較小的財神殿，市民過往只能離遠拜財神，在新財神宮則可以100元購買一塊金箔，貼在宮內五座財神像上。開放期間市民每6至8人一批進入財神宮，進入前亦要先穿上鞋套。

玻璃外牆象徵香港「樣樣嘢都要透明」

嗇色園監院李耀輝表示，透明玻璃外牆令財神宮更「光猛」，並象徵香港四通八達，又笑稱「你知啦，個社會樣樣嘢都要透明！」他表示財神宮除了求財運，亦可求瘟疫盡快過去、仕途暢順等。他稱因神像頭部「開過光」，提醒市民貼金箔時不要貼到神像的頸部以上。

善信周小姐稱已參拜多年，今日特意前來親手為財神貼金祈福：「希望屋企人平安、全香港人越來越好，因為過去兩年環境係比較差。」

練馬師姚本輝亦稱多年來都有參拜，他表示將金箔貼了在財神所騎的老虎頭上，象徵「帶領地位」，亦求平安健康。

首次來拜財神的方先生稱與親戚朋友同來，亦貼了金箔以示誠心。除了求身體健康、財運亨通，亦求香港「好啲、開心啲」，因過往充滿負能量。

中聯辦協調部處長李永戰、黃大仙民政事務專員黃智華亦有出席早上的開幕儀式，惟該儀式未有邀請傳媒採訪。

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