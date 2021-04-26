本港單日多2人打中國科興COVID-19滅活疫苗後逝世，分別為深夜經傳媒查詢才獲確認的76歲針後中風死者，以及首名針後亡醫生。據悉，本身是撐警藍絲的公立醫院九龍中聯網普通科門診替假醫生、63歲高血脂的鄧曉煒，4月26日在家中抽搐後失知覺，送院不治。本港累計25人針後亡，當中21人打科興，4人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

據了解，該名逝世醫生是普通科醫生鄧曉煒，在九龍中聯網普通科門診擔任替假醫生，於1991年取得醫委會註冊執照。翻查資料，今年3月他曾簽署支持「完善」香港選舉制度聯署，2019年9月亦有份參與醫護界支持警隊嚴正執法聯署。

醫管局九龍中聯網確認，一名員工4月26日早上在廣華醫院急症室搶救無效離世。該局指，根據紀錄，病人於3月19日及4月16日接種疫苗。聯網就員工不幸離世表示哀痛，並向家人致以深切慰問。資料顯示，該男死者於4月16日、即離世前10日，在九龍醫院接種第2針科興疫苗。衞生署指，他在接種中心並無不適。

由於今次屬接種疫苗後14日內死亡事件，衞生署接獲醫院管理局通報後，按機制公佈詳情。署方已聯絡醫管局索取更多資料，協助評估死亡與疫苗有否因果關係。署方已把個案轉交疫苗臨床事件評估專家委員會。現時25宗接種疫苗後死亡事件，委員會已總結其中3宗個案與疫苗接種沒有因果關係、另有8宗初步認為與疫苗沒有關係。

今次是首宗醫生接種COVID-19疫苗後死亡。上周則有一名58歲瑪麗醫院醫生，接種BioNTech疫苗後兩日暈倒，後證實腦出血，據悉現時仍然情況嚴重。

76歲翁打2劑科興後 中風不治

至晚上，另有1人接種科興疫苗後死亡。網民報料，將軍澳醫院一名姓劉的伯伯晚上約7時離世，曾在3月3日及31日在私家醫生診所接種科興疫苗，至4月5日因中風入院，延至26日晚上不治。惟院方在傳媒後才承認，未有主動出稿。

院方回覆《蘋果》查詢時，證實一名76歲男病人4月5日早上經急症室入住內科病房，被診斷為中風，經治理後延至26日晚上不治。紀錄顯示，病人分別於3月3日及31日打針，院方已於4月5日按機制向衞生署呈報個案。

衞生署回覆指，曾在4月5日收到醫管局報告1宗相類似個案；而署方已在晚上的新聞稿公佈截至下午4時前的24小時內所接獲的死亡報告，亦會盡快公佈接種疫苗14日內死亡並符合呈報準則的懷疑異常報告。

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