去年5月27日有市民發起反對國歌法示威，警方當日拘捕逾百人，當中一名男學生被指在旺角呼籲示威者堵路。涉案男生否認在公眾地方造成阻礙罪，今日受審。警員供稱，事發時被告站在示威人群前方，大叫：「手足！前面有狗呀！快啲丟啲垃圾出馬路，塞住啲黑警！」惟警員在盤問下同意，被告大叫後，其他示威者只是「想」撿起地上物品，實際上並沒撿起。辯方指被告當時正在過馬路，「有狗呀」一語實是其身後的示威者所說。案件押後至下月21日裁決。

警員10231鄧寶龍（譯音）供稱，當日下午有數十名示威者在旺角一帶聚集，分佈在馬路及行人路上，令車輛無法通行。被告李澤楠（20歲）當時身處山東街近花園街的示威人群前方，大叫：「手足！前面有狗呀！快啲丟啲垃圾出馬路，塞住啲黑警！」其他示威者見狀，遂想撿拾垃圾。鄧在花園街39號店舖外制服和拘捕被告，檢查其背囊內有否危險品，惟僅搜出一對手套、一塊面巾及一對護臂。

鄧在盤問下同意，被告大叫後，示威者只是「想」撿起地上物品，實際上並沒撿起，他亦看不到被告有撿起。辯方質疑，示威者「想」撿起物品，純粹是鄧的推測。鄧不同意，稱「佢哋行緊去垃圾方向」。辯方播放被告遭制服時的片段，指畫面中不見路上有垃圾袋或雜物，鄧同意。鄧亦承認，他的三份書面供詞均沒提及搜查被告背包一事。

辯方指出，案發時被告正在花園街過馬路，看見警方舉藍旗後，嘗試遵從指示離開，從沒說過「前面有狗」，該句話是由其身後的示威者叫喊。鄧不同意。

督察1998文森林（譯音）供稱，當時約有60名示威者分佈在花園街及豉油街交界，道路被木條、垃圾桶及膠水馬堵塞。辯方播放被告遭制服的現場片段，再次指出看不見路上有雜物。林答謂，片段顯示位置並非花園街及豉油街交界，又指被告遭制服的位置與雜物有一段距離。

警：示威者才會逃避警方 市民會「企定定」

警員24239徐偉雄（譯音）供稱，他在花園街制服被告，被告不停掙扎及嘗試逃走。當時被告的背囊被一名黃姓被捕者撿走，女警20485李君怡（譯音）拘捕黃後檢取該背囊，但被告與黃均聲稱不認識對方。

徐在盤問下同意，當日情況混亂，現場有示威者、途人及街坊，有可能「撈亂」隨身物品。他強調被告有嫌疑，因只有示威者看到警方執法才會害怕及逃走，普通市民則會「若無其事企定定」。

女警李君怡供稱，她制服的黃姓女子手持黑色背囊，聲稱「有個黑衫男仔跌咗，打算畀返佢」，而黃不認識該男子。李將背囊帶到被告面前，被告承認屬他所有。

裁判官梁嘉琪裁定表面證供成立後，辯方傳召被告的友人羅軒龍（譯音）作供。羅供稱，當日他偕被告、另一友人到旺角逛街，約中午時分，他們發現西洋菜街與奶路臣街交界有大批穿「街坊裝」的市民聚集。他們不知發生何事，直至去到西洋菜南街至山東街交界時，才開始聽到有人叫囂。與此同時，被告表示看到警方在豉油街舉起藍旗，遂提議離開。

友人指被告遭兩名黑衣人撲倒地上制服

羅續稱，他們去廣華醫院準備乘車離開途中，發現警方已封鎖多條道路，故他們決定繞路至染布房街。惟當他們去到優才書院附近時，有5至6名黑衣人迎面跑來，他感到非常害怕，遂偕被告及友人調頭離開。其間他聽到後方傳來倒地聲音，轉頭張望時，看見被告已遭兩名黑衣人按在地上制服。但他與友人沒有停下，繼續逃跑。

羅表示，當日被告戴口罩，但從沒在馬路上叫口號，離開時更是「成個過程都冇出過一句聲」。他亦聽不到任何人叫「快啲丟啲垃圾出馬路，塞住啲死黑警」。

羅在盤問下表示，他知道當日有反國歌法示威集會，但不清楚集會地方。控方向他展示警方檢取的涉案藍色背囊，羅確認是被告當日揹的背囊，但他不知內藏甚麼物品。

羅又表示，雖然他很擔心被告，但他事後沒跟進被告情況。控方質疑，為何他不主動向警方提供資料，協助被告洗脫嫌疑。羅自言沒能力及途徑處理事件，而同行友人則稱「交畀我處理」。

【案件編號：KCCC2965/20】

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